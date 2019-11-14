ضبط 209 قطع سلاح ناري فى حملات أمنية بالمحافظات

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة.



أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 209 قطعة سلاح نارى، و291 قضية مخدرات، وتنفيذ 74180 حكم قضائى متنوع.



وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .