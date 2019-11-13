الدولار يحافظ على مكاسبه أمام سلة العملات

تمكن الدولار الأمريكي من التمسك بمعظم مكاسبه الأخيرة خلال تداولات اليوم الأربعاء 13-11-2019 في آسيا بعد أن علق دونالد ترامب بأن هناك صفقة على وشك أن يتم عقدها مع الصين، ولم يكشف الرئيس عن أي تفاصيل حول المحادثات التي يقول محللون إنها ربما تكون قد دعمت الدولار.



ويأمل المشاركون في السوق أن تكون الحكومتان على وشك التراجع عن التعريفات المتبادلة التي تم فرضها والتي أدت إلى حد كبير إلى ضعف النمو على مستوى العالم، مع ميل الرئيس إلى الضجيج، يحرص اللاعبون في السوق على العمل بناءًا على شيء أكثر تحديدًا.



وكان مؤشر الدولار الأمريكي، وهو مقياس للقوة النسبية للدولار، يتداول بارتفاع عند 98.3140 .DXY، مرتفعًا بنسبة 0.01٪ عند الساعة 10:18 صباحًا في طوكيو، وسجل المؤشر أعلى مستوى في الجلسة عند 98.3330 .DXY.



وانخفض زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني إلى 108.9120 ين، بانخفاض 0.0569٪، في حين كان زوج اليورو/الدولار الأمريكي عند 1.1013 دولار، بزيادة 0.0182٪.