برلماني: تشريعات مصر فى ملف حقوق الإنسان تتفق مع التشريعات الدولية

قال النائب سعيد حنفى شبابيك، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن التشريعات التى وضعتها مصر فى الدستور تتفق مع التشريعات الدولية فى هذا الشأن، لافتا إلى أن الدولة اتخذت خطوات فى غاية التقدم بسبب توجيهات القيادة السياسية والتشريعات الموجودة.





وأضاف سعيد شبايك، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،أن الدولة المصرية تأخذ ملف حقوق الإنسان على محمل الجد وتدعم هذا الملف عبر تحركات اقتصادية واجتماعية على ارض الواقع، لافتا إلى قدرة الدولة على تحقيق ٢٢٠ توصية من إجمالي ٣٠٠ توصية في مجال حقوق الإنسان.





وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان،أن اللجنة تتعامل مع كل الشكاوي المقدمة لها بأقصى سرعة ممكنة حتي ترتقي البلاد،لافتا إلى أن وجود اكثر ٥ ملايين مواطن عربى ممن تأثرت بلادهم بالحروب بمصر يتعاملوا كأخوة لنا أكد دليل على دعم مصر لملف حقوق الانسان.





وأقر مندوبو وفد اليونان، خلال فاعليات المراجعةِ الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر، بجنيف بالتحديات التى تواجهها مصر منذ الاستعراض الدورى الشامل السابق، مؤكدين علي ترحيبهم بالأطر التى وضعها دستور 2014 لحماية حقوق الإنسان.





وأوضح مندوبو وفد اليونان، أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة، أنهم يقدرون جهود مصر تجاه اللاجئين وخاصة اللجوء السياسي".





كما رحب وفد كينيا بأعضاء وفد مصر لهذه الدورة الثالثة، مشيدين بالخطوات المتخذة لحماية حقوق الإنسان والحريات الاساسية، موصيين بوضع سن للزواج أقله 18 عاما، ووضع برامج تدريبية لتمكين المرأة.





كما أشاد وفد ألبانيا باستضافة مصر لعدد كبير من اللاجئين على أراضيها، و رحب وفد كوت ديفوار بحرارة بوفد مصر، موجها له الشكر على تقديره وأشاد بجهود الحكومة المبذولة فى متابعة تنفيذ التوصيات السابقه ، كما هنأ مصر على تعزيز القوانين لحقوق الإنسان ولا سيما إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.





من جانبه أوصي وفد العراق بزيادة برامج التثقيف والتدريب فى مجال حقوق الإنسان، مرحبا بالخطوات التى اتخذتها حكومة مصر فى خطة الإصلاح الاقتصادى الكاملة، فيما أوصى وفد البحرين بمواصلة مكافحة التحرش الجنسى والعنف ضد المرأة وزيادة عدد وحدات الحماية والمختصين فى هذا الشأن، ومواصلة التعاون مع مكتب المفوضية السامية لتعزيز استقلال القضاء، مشيدا بالمنهجية المتكاملة فى إعداد تقرير الحكومة المصرية.



