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حوادث

ضبط 23 طن زيت وخل طعام فاسد داخل مصنع بشبرا الخيمة

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 06:16 ص
زيت طعام
زيت طعام
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مصطفي الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

تمكنت الحملات من ضبط مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية لحيازته 23,934 طن "زيت طعام – خل طعام – عسل أسود"داخل عبوات، مُقلدًا لأسماء وعلامات تجارية، بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، تمهيدًا لطرح المنتج النهائى للبيع بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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