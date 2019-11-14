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اقتصاد

اليوم.. رجال الأعمال تستعرض منصة خدمات الكترونية لجهاز المشروعات الصغيرة

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 08:29 ص
منصة خدمات الكترونية
منصة خدمات الكترونية
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ولاء عبد الكريم
تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعًا اليوم الخميس لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتشجيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وقال المهندس حسن الشافعي ، عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس اللجنة، أن الاجتماع يهدف إلى التعريف بالمنصة الإلكترونية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر Msme‏ واستعراض كافة الخدمات بالمنصة والمتعلقة بهذا القطاع.

وأضاف "الشافعي"، أنه سيتم مناقشة آراء ومقترحات الاعضاء حول كيفية تحقيق التعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين وكافة الأطراف المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لوضع الاستراتيجية المثلى من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي الهام.
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