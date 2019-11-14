اليوم.. البنك المركزي يحسم خفض أسعار الفائدة بالبنوك

تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، مصير خفض أسعار الفائدة بالبنوك أو تثبيتها بالنسبة للمعاملات المصرفية سواء الإيداع والاقتراض، خلال اجتماعها السابع و المحدد له اليوم الخميس 14-11-2019.



ونجح البنك المركزي المصري علي مدار الاجتماعين السابقين باتخاذ قرار جريء حيث خفض أسعار الفائدة بواقع 2.5% على مرحلتين أولها في الاجتماع الخامس والمحدد في أغسطس الماضي بواقع 1.5%.



واستكمل لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الأخير مسار خفض أسعار الفائدة بواقع 1% علي المعاملات المصرفية لتصل لـ 13.25% لسعر الإيداع و 14.25% للاقتراض لليلة واحدة و 13.75% لكل من سعر الائتمان والخصم و و العملية الرئيسية للبنك المركزي.



أرجع البنك المركزي المصري قراره الخاص بخفض أسعار الفائدة بأن معدلات التضخم الشهري تراجعت لمعدلات مستقرة وانحسار البطالة عند 7.5% خلال الربع الثاني من العام الميلادي الجاري و تنامي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لـ5,7% في الربع الثاني من العام الجاري.



وخلال الفترات السابقة نجحت لجنة السياسات النقدية في عقد 6 اجتماعات لها من إجمالي 8 اجتماعات محددة علي مدار العام الميلادي الحالي، ليتبقي لها اجتماعيين أقربهما في منتصف نوفمبر الجاري والآخر في 26 ديسمبر 2019.