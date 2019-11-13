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أخبار العالم

إصابة 5 جنود أتراك في انفجار كبير بـ مستودع أسلحة

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 10:54 م
صدى البلد
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وكالات
ذكرت وسائل إعلام دولية، أن 5 جنود أتراك أصيبوا بسبب انفجار في مستودع للأسلحة والذخيرة في ولاية شانلي أورفة التركية.

وتحتل تركيا مناطق في شمال سوريا بعد عملية عسكرية بدأتها الشهر الماضي.

ويزور الرئيس التركي رجب أردوغان الولايات المتحدة للتباحث ونظيره الأمريكي حول عدد من الموضوعات، منها الغزو التركي لسوريا والأكراد، ومسألة التعاون الاقتصادي ورفع حجمه، وسط معارضة من سياسيين بارزين في الولايات المتحدة لتلك الزيارة.

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