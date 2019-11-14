اليوم.. المعهد المصرفي يوقع اتفاقية هوجن لدعم البرامج التدريب عالميا

يوقع المعهد المصرفي الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري ، اتفاقية " هوجن"؛ اليوم الخميس بالزمالك؛ بالتعاون مع إحدى شركات الاستشارات العالمية " فونكس"، ضمن إجراءاته لتعزيز دور التدريب والتأهيل للكوادر المصرفية.



ومن المقرر أن يعقد عبد العزيز نصير، مدير المركز، مؤتمرا صحفيا لعرض تفاصيل البروتوكول بحضور كلا من الدكتور سكوت جريجوري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة هوجن لنظم التقييم و دارين ني، المدير التنفيذي بالمؤسسة وعدد من قيادات المعهد المصرفي.



وأعلن " نصير" في وقت سابق عن نجاح المعهد خلال سبتمبر الماضي في تنظيم 385 برنامجا تدريبيا على المستوى المحلي والدولي إضافة لتنظيم زيارتين عالميتين بمشاركة 42 متدربا لبولندا و لندن بخلاف زيارة أخرى لإمارة أبوظبي بدولة الإمارات.



وذكر " نصير" أن جملة ساعات التدريب بالبرامج التي نظمها المعهد بلغت 9378 ساعة تدريبية بمشاركة 8672 متدربا تضمنت 4 برامج تدريبية دولية بمشاركة 74 متدربا لمدة 128 ساعة و4137 مستفيد من خدمات التقييم.