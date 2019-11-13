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برلمان

برلماني يطالب الحكومة بتنفيذ تكليفات الرئيس لمواجهة فوضى الأسواق

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 10:55 م
صدى البلد
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
طالب النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن من الحكومة الإسراع فى تنفيذ التكليفات المهمة للرئيس عبد الفتاح السيسى التى استعرضها خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة خاصة فيما يتعلق بمواصلة العمل على دعم وتنشيط التجارة الداخلية فى مصر خاصة فيما يخص السلع التموينية، وتكثيف إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، والعمل على مكافحة الاحتكار والغش التجاري، وكذا تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من خلال رفع كفاءة شبكات التوزيع وزيادة قدرة الدولة على منع الاستغلال وارتفاع الأسعار خاصة للسلع الأساسية.

ووجّه "أبو جاد" فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه وبصفة مستمرة على متابعة الأوضاع الخاصة بعلق مايتعلق بالحياة المعيشية للمواطنين خاصة من الفقراء والبسطاء من هذا الشعب العظيم من خلال متابعة مشروعات وزارة التموين والتجارة الداخلية والقطاعات والجهات التابعة لها، بما تتضمنه من برامج وأنشطة تهدف إلى توفير السلع الأساسية وتطوير قطاع التجارة الداخلية وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وضبط الأسواق والأسعار مشيدا باهتمام الرئيس السيسى وحرصه على التأكد من توفر احتياطيات استراتيجية كافية من السلع الأساسية خاصة القمح والسكر والزيت والأرز بالإضافة إلى الدواجن واللحوم المجمدة.

وطالب النائب حسين أبو جاد من الحكومة التوسع فى اقامة المزيد من المعارض والمنافذ لكافة السلع الأساسية والضرورية على مستوى الجمهورية وبيعها بـأسعار تقل عن مثيلاتها بالمنافذ الأخرى، وزيادة عدد منافذ التوزيع وسلاسل البيع لزيادة المعروض من السلع.
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