فتاوى تشغل الأذهان.. الإفتاء تدشن هاشتاج #إيتاي_البارود.. وتؤكد: صاحب الحريق شهيد.. وتجيب: هل يحق للزوج أخذ الشبكة.. وخالد الجندي عن وجود السحر: عمرك شوفت ست من فرنسا عليها جن

هل طلب المرأة سكنا منفصلا عن بيت عائلة الزوج حرام

الإفتاء: طاعة الزوجة لزوجها واجبة شرعا



قالت دار الإفتاء المصرية، إن صاحب الحريق شهيد، مستشهدة بحديث شريف، قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: "الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، وَالْغَرِقُ شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة" أخرجه أبو داود (2704).



وأضافت الدار عبر فيسبوك: "إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه" اللهم الطف بعبادك يا لطيف، ودشنت دار الإفتاء هاشتاج تحت عنوان #إيتاي_البارود.



واشتعلت النيران فى خط نقل مواد بترولية، مارا بالأراضى الزراعية، لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة ، وانتقلت قوات الدفاع المدنى للسيطرة على الحريق.



وتلقى الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء سؤالا من سيدة تقول" هل طلبي سكنًا منفصلًا عن بيت عائلة زوجي حرام" أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه ليس حرامًا ولا عقوق فيه.



من ناحية أخرى أكدت دار الإفتاء أن طاعة الزوجة لزوجها واجبة شرعا وليس لها إفشاء سر بيته إلى أهلها ولا إلى غيرهم وعلى الزوج أن يصبر على زوجته في ذلك حتى ينصلح حالها.





واستنكر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الحديث عن وجود السحر، وتأثير الجن، قائلا: "عمرك سمعت عن واحدة فى فرنسا عليها جن، ولا امريكانية عاملين لها زار، ولا بلد فى بلجيكا بيحرقها الجن، والناس بتجرى فى الشوارع، كفاية بقى تغييب للعقول".



وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم: "السحر ده شماعة الفاشلين علشان يهربوا من مشاكلهم وسلبياتهم، الى متى نظل نبيع عقولنا لهؤلاء الجهلاء من المشعوذين".



وقال، إن هناك معركة بين المصلحين والجهلاء في مجتمعاتهم، موضحًا أن الأنبياء كانت رسالتهم إصلاحية؛ أي مصلحين وليسوا صالحين.



وتابع الشيخ خالد الجندى: "الصالحين ناس طيبة وهيدخلوا الجنة، ولكن لا يحمون الأرض من الفساد أو الخراب"، مستكملًا: "الأرض بتخرب وهما فيها".



هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمه.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي.



أجابت لجنة الفتوى بالدار أن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله.



واستشهدت لجنة الفتوى، في ردها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، بقول الله سبحانه: ﴿... وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].



أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها.





استقبلت دار الإفتاء ولجان الفتوى بالمؤسسات الدينية، العديد من الأسئلة التي حرص المواطنون على الحصول على إجابات عنها، وفيما يلي يستعرض «صدى البلد» أبرز هذه الفتاوى.