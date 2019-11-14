ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

فتاوى تشغل الأذهان.. الإفتاء تدشن هاشتاج #إيتاي_البارود.. وتؤكد: صاحب الحريق شهيد.. وتجيب: هل يحق للزوج أخذ الشبكة.. وخالد الجندي عن وجود السحر: عمرك شوفت ست من فرنسا عليها جن

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 03:00 ص
دار الإفتاء
دار الإفتاء
Advertisements
محمود ضاحي
هل طلب المرأة سكنا منفصلا عن بيت عائلة الزوج حرام
الإفتاء: طاعة الزوجة لزوجها واجبة شرعا

استقبلت دار الإفتاء ولجان الفتوى بالمؤسسات الدينية، العديد من الأسئلة التي حرص المواطنون على الحصول على إجابات عنها، وفيما يلي يستعرض «صدى البلد» أبرز هذه الفتاوى.

قالت دار الإفتاء المصرية، إن صاحب الحريق شهيد، مستشهدة بحديث شريف، قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: "الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، وَالْغَرِقُ شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة" أخرجه أبو داود (2704).

وأضافت الدار عبر فيسبوك: "إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه" اللهم الطف بعبادك يا لطيف، ودشنت دار الإفتاء هاشتاج تحت عنوان #إيتاي_البارود.

واشتعلت النيران فى خط نقل مواد بترولية، مارا بالأراضى الزراعية، لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة ، وانتقلت قوات الدفاع المدنى للسيطرة على الحريق.

وتلقى الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء سؤالا من سيدة تقول" هل طلبي سكنًا منفصلًا عن بيت عائلة زوجي حرام" أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه ليس حرامًا ولا عقوق فيه.

من ناحية أخرى أكدت دار الإفتاء أن طاعة الزوجة لزوجها واجبة شرعا وليس لها إفشاء سر بيته إلى أهلها ولا إلى غيرهم وعلى الزوج أن يصبر على زوجته في ذلك حتى ينصلح حالها.

واستنكر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الحديث عن وجود السحر، وتأثير الجن، قائلا: "عمرك سمعت عن واحدة فى فرنسا عليها جن، ولا امريكانية عاملين لها زار، ولا بلد فى بلجيكا بيحرقها الجن، والناس بتجرى فى الشوارع، كفاية بقى تغييب للعقول".

وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم: "السحر ده شماعة الفاشلين علشان يهربوا من مشاكلهم وسلبياتهم، الى متى نظل نبيع عقولنا لهؤلاء الجهلاء من المشعوذين".

وقال، إن هناك معركة بين المصلحين والجهلاء في مجتمعاتهم، موضحًا أن الأنبياء كانت رسالتهم إصلاحية؛ أي مصلحين وليسوا صالحين.

وتابع الشيخ خالد الجندى: "الصالحين ناس طيبة وهيدخلوا الجنة، ولكن لا يحمون الأرض من الفساد أو الخراب"، مستكملًا: "الأرض بتخرب وهما فيها".

هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمه.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي.

أجابت لجنة الفتوى بالدار أن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله.

واستشهدت لجنة الفتوى، في ردها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، بقول الله سبحانه: ﴿... وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].

أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يجوز للمرأة التواصل مع رجل أجنبي بسبب إهمال زوجها ؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

هل يجوز تركيب شعر لتجميل مظهره.. فيديو

فتاوى تشغل الأذهان | أحكام زكاة الزروع.. الأزهر الشريف يوضح التفاصيل.. وأمين الفتوى يجيب: هل يجوز تركيب شعر لتجميل مظهره.. ودعاء لكل مهموم ومديون.. فيديو

حكم أخذ الزوج الشبكة من زوجته دون رضاها

فتاوى تشغل الأذهان: التصرف الشرعي حال شك الزوج في عدد مرات الطلاق.. الأزهر يوضح حكم الزواج للمختلعة أثناء فترة العدة.. تغيير حفاضة الطفل.. هل ينقض الوضوء؟ وكيف تعوض النساء صلاة الجماعة؟ على جمعة يرد

هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها

ترشيحاتنا

ماذا حدث فى البحيرة | جريمة سرقة كادت تحيل قرية بأكملها إلى ركام

البترول تكشف عن المتهم الأول بحريق خط إيتاى البارود بالبحيرة

أخبار النواب | بشرى سارة بشأن الحوافز والعلاوات.. واستجواب لـ وزيرة الصحة.. نائب يكشف تطورات حريق ايتاى البارود

برفقة الحبيب.. ياسمين الخطيب تتألق بحقيبة أحمد زكي

موجز الأنباء | السيسي يزور الإمارات لتعزيز التعاون.. محمد صلاح يغادر معسكر المنتخب.. 50 غارة جوية على غزة

الأرصاد الجوية توضح المحافظات المعرضة لسقوط الأمطار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة لافتة.. شاهد أسما شريف منير في أحدث ظهور لها

شاهد.. كيا أوبتيما 2021 الجديدة بعد الإعلان عنها رسميا

تويوتا كامري وافالون 2020 تحصلان على نسخ دفع رباعي.. صور