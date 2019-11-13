اخبار الرياضة اليوم الأربعاء 13- 11 - 2019

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :
- بعد عودته لـ إنجلترا .. حسام البدري: لدينا بديل قوي لـ محمد صلاح
أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول، ان وجود محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر في معسكر الفراعنة..
- خطأ ليفربول .. البدرى يكشف كواليس جديدة عن إصابة محمد صلاح
أكد حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم أن محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى خضع إلى كشف طبي تحت إشراف الطبيب محمد أبو العلا والذى أكد حاجة صلاح إلى راحة نتيجة إلتواء كاحل قدمه .
- سمير كمونة يخرج عن صمته :"اللي قلته حصل"
خرج سمير كمونة عن صمته ورغبته في عدم التعليق علي تولي طارق السيد مديرا فنيا للمنيا بعد تقدمه بالاستقالة في الجولة الثالثة من دورى القسم الثانى.
- رسميا .. الاتحاد الإنجليزى يقرر إيقاف نجم مانشستر سيتى بسبب تويتر
قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي بسبب تغريدة عبر تويتر اعتبرها عنصرية ليتأكد غيابه عن مواجهة تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي.
- رسميا | موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الليجا
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم، الأربعاء، توقيت مباراة "الكلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد، المقرر إقامتها يوم 18 ديسمبر المقبل، بعد تأجيله من يوم 26 أكتوبر الماضي، بسبب الاحتجاجات التي يشهدها إقليم كتالونيا.
- عاجل.. تأجيل انطلاق خليجى 24 بقطر بسبب السعودية
قرر اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، تأجيل موعد انطلاق البطولة لمدة يومين حتى يمنح المنتخب السعودى فرصة لاستعادة لاعبيه ..
- حمدي فتحي يوجه رسالة لـ جماهير الأهلي قبل السفر لألمانيا .. شاهد
قال حمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مساندة الجمهور له وقت الإصابة أظهرت حبا شديدا هو لم يكن يتوقعه خلال فترة مشاركاته مع المارد الأحمر.
- البدري يكشف فرص لحاق رمضان صبحي ومصطفى محمد بـ المنتخب الأول
قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول، إن فور انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقامة في مصر الآن، سوف يتم استدعاء بعض اللاعبين المميزين للمنتخب الأول.
- عمرو الجنايني يعتذر عن عدم رئاسة بعثة منتخب مصر
اعتذر عمرو الجناينى رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، عن عدم رئاسة بعثة منتخب مصر الأول فى جزر القمر..
- بعد عودته لـ إنجلترا .. حسام البدري: لدينا بديل قوي لـ محمد صلاح
أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول، ان وجود محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر في معسكر الفراعنة..
- خطأ ليفربول .. البدرى يكشف كواليس جديدة عن إصابة محمد صلاح
أكد حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم أن محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى خضع إلى كشف طبي تحت إشراف الطبيب محمد أبو العلا والذى أكد حاجة صلاح إلى راحة نتيجة إلتواء كاحل قدمه .
- سمير كمونة يخرج عن صمته :"اللي قلته حصل"
خرج سمير كمونة عن صمته ورغبته في عدم التعليق علي تولي طارق السيد مديرا فنيا للمنيا بعد تقدمه بالاستقالة في الجولة الثالثة من دورى القسم الثانى.
- رسميا .. الاتحاد الإنجليزى يقرر إيقاف نجم مانشستر سيتى بسبب تويتر
قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي بسبب تغريدة عبر تويتر اعتبرها عنصرية ليتأكد غيابه عن مواجهة تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي.
- رسميا | موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الليجا
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم، الأربعاء، توقيت مباراة "الكلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد، المقرر إقامتها يوم 18 ديسمبر المقبل، بعد تأجيله من يوم 26 أكتوبر الماضي، بسبب الاحتجاجات التي يشهدها إقليم كتالونيا.
- عاجل.. تأجيل انطلاق خليجى 24 بقطر بسبب السعودية
قرر اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، تأجيل موعد انطلاق البطولة لمدة يومين حتى يمنح المنتخب السعودى فرصة لاستعادة لاعبيه ..
- حمدي فتحي يوجه رسالة لـ جماهير الأهلي قبل السفر لألمانيا .. شاهد
قال حمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مساندة الجمهور له وقت الإصابة أظهرت حبا شديدا هو لم يكن يتوقعه خلال فترة مشاركاته مع المارد الأحمر.
- البدري يكشف فرص لحاق رمضان صبحي ومصطفى محمد بـ المنتخب الأول
قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول، إن فور انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقامة في مصر الآن، سوف يتم استدعاء بعض اللاعبين المميزين للمنتخب الأول.
- عمرو الجنايني يعتذر عن عدم رئاسة بعثة منتخب مصر
اعتذر عمرو الجناينى رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، عن عدم رئاسة بعثة منتخب مصر الأول فى جزر القمر..