ندوة عن حقوق وواجبات المحامي بنادي المعادي.. السبت المقبل

ينظم جروب “إغاثة محامي”، السبت المقبل، ندوة قانونية يحاضر فيها حسن أمين، نقيب محامي جنوب القاهرة، بالنادي النهري للمحامين في المعادي، تحت رعاية النقيب العام سامح عاشور، وبالتعاون مع نقابة محامي جنوب القاهرة.



يتمحور موضوع الندوة حول “حقوق وواجبات المحامي في التعامل مع (أقسام الشرطة – المحاكم والنيابات)، ودور النقابة تجاه المحامي ودور المحامي تجاه النقابة”.



تأتي المحاضرة للارتقاء بالجانب المهني والنقابي وحسن إعداد المحامين لحمل رسالة مهنة المحاماة، بالتنسيق مع رامي زكريا، ومحمد محيي الدين، وعزة جاد، ونورهان فتحي، ومحمد التهامي، مسئولي جروب “إغاثة محامي”.



من جهته صرح رامي زكريا، بأنه من المقرر تقديم خدمات مجانية للساده المحامين الحاضرين للندوة، ومنها؛ قانون المحاماة الجديد، الأجندة القضائية ٢٠٢٠، كتب قانونية، ملفات وحوافظ، فلاشة قانونية، وشهادة تقدير، بالإضافة إلى روب المحاماة بسعر 60 جنيها مدعم تحت رعاية عبدالعظيم كركاب، عضو مجلس النقابة العامة.



وأشار زكريا إلى أنه قد تم توجيه دعوى لأعضاء المجالس المقرر حضورهم الاجتماع، وسوف يتخصص عقب انتهاء المحاضرة وقت للإجابة على أسئله الحضور، بالإضافة إلى وجود مكان مخصصا لشحن الهواتف، خدمة من أحمد عمر المحامي، مؤسس أبلكيشن أفوكاتو.



ولفت إلى أنه من المقرر أن يتواجد الجروب في المحافظات خلال الفترة المقبلة لعقد عدة ندوات لتثقيف شباب المحامين.