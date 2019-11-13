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محافظات

بتكلفة 18.5 مليون جنيه.. توريد أجهزة طبية لمستشفيين في كفر الشيخ

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 10:57 م
أجهزة طبية
أجهزة طبية
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محمود زيدان
كشف الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عن توريد أجهزة ومناظير بقيمة 18 مليون و500 ألف جنيه، لكل من مستشفيي العبور وفوه للتأمين الصحي.

وقال إن هذه الأجهزة الطبية الجديد تأتي تتويجًا لثمار زيارة الدكتور عماد كاظم، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي والمشرف علي المراكز الطبية المتخصصة، لمحافظة كفر الشيخ، وحصر العجز في الأجهزة الموجودة بمستشفيات التأمين بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع الدكتور أحمد فرج، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بكفر الشيخ.
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