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الخارجية: تم الرد على التساؤلات المثارة حول حقوق الإنسان بكل شفافية.. فيديو

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 10:56 م
الخارجية
الخارجية
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هاني حسين
قال السفير أحمد جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، إنه كان هناك جلسة مهمة لمناقشة تقرير مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف وكان هناك حضور كثيف من الدول والمجتمع المدني المصري.

وأضاف أحمد جمال الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي" ، أن وزير شؤون مجلس النواب عرض تقرير مصر حول ملف حقوق الإنسان وكان هناك مجموعة من الأسئلة لعدد 136 دولة.

وتابع أحمد جمال الدين:" تم الرد على كل تساؤلات الدول خلال جلسة المجلس في جنيف، وتم الرد على كل التساؤلات المثارة حول ملف حقوق الإنسان في مصر وكنا مستعدين وكان لدينا الإجابات وتم الرد بمنتهى الشفافية والموضوعية".

وأكمل أحمد جمال الدين:" هناك إطار قانوني ودستوري يحكم أمر التعذيب، ومصر عضو في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ومصر قدمت 5 تقارير إلى سكرتارية الأمم المتحدة للجنة مناهضة التعذيب".
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