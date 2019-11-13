أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 13-11-2019

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالآتي:
النجوم يمارس هوايته في الفوز على الزمالك ويتوج بـ بطولة الجيزة
نجح فريق النجوم لكرة القدم تحت 17 سنة - مواليد 2002 - بقيادة عمر الجزيري في تحقيق الفوز على نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم - الأربعاء - على ملعب نادي النجوم بأكتوبر ضمن المباراة النهائية بمنطقة الجيزة بتصفيات دوري قطاع القاهرة الكبرى المؤهل لدوري الجمهورية.
لاعبو الزمالك يؤدون تدريبات مكثفة في الجيمانزيوم
أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة في الجيمانزيوم تحت إشراف جوزيه مونتيرو رودريجز مدرب الاحمال قبل انطلاق المران الجماعي للفريق اليوم.
الزمالك يحدد موعد السفر إلى الكونغو لمواجهة مازيمبى
حدد مسؤولو الزمالك موعد سفر بعثة الفريق الأبيض إلى الكونغو استعدادا للقاء مازيمبي الكونغولي.
شيكابالا يعقد جلسة مع ناشئي الزمالك
عقد محمود عبدالرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وقائد الفريق الأبيض، جلسة مع اللاعبين الناشئين الذين تم تصعيدهم مؤخرًا لصفوف الفريق الأول بالزمالك.
اتحاد الكرة يصدم الزمالك ويرفض تعديل لائحة الاستبدال
رفض مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، طلب نظرائهم في الزمالك بتعديل اللائحة الخاصة بالاستبدال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
فتح الله يهدد الزمالك بعدم استكمال مشواره في دوري أبطال أفريقيا
النجوم يمارس هوايته في الفوز على الزمالك ويتوج بـ بطولة الجيزة
نجح فريق النجوم لكرة القدم تحت 17 سنة - مواليد 2002 - بقيادة عمر الجزيري في تحقيق الفوز على نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم - الأربعاء - على ملعب نادي النجوم بأكتوبر ضمن المباراة النهائية بمنطقة الجيزة بتصفيات دوري قطاع القاهرة الكبرى المؤهل لدوري الجمهورية.
لاعبو الزمالك يؤدون تدريبات مكثفة في الجيمانزيوم
أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة في الجيمانزيوم تحت إشراف جوزيه مونتيرو رودريجز مدرب الاحمال قبل انطلاق المران الجماعي للفريق اليوم.
الزمالك يحدد موعد السفر إلى الكونغو لمواجهة مازيمبى
حدد مسؤولو الزمالك موعد سفر بعثة الفريق الأبيض إلى الكونغو استعدادا للقاء مازيمبي الكونغولي.
شيكابالا يعقد جلسة مع ناشئي الزمالك
عقد محمود عبدالرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وقائد الفريق الأبيض، جلسة مع اللاعبين الناشئين الذين تم تصعيدهم مؤخرًا لصفوف الفريق الأول بالزمالك.
اتحاد الكرة يصدم الزمالك ويرفض تعديل لائحة الاستبدال
رفض مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، طلب نظرائهم في الزمالك بتعديل اللائحة الخاصة بالاستبدال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
فتح الله يهدد الزمالك بعدم استكمال مشواره في دوري أبطال أفريقيا