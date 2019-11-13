أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 13-11-2019





لاعبو الزمالك يؤدون تدريبات مكثفة في الجيمانزيوم

نجح فريق النجوم لكرة القدم تحت 17 سنة - مواليد 2002 - بقيادة عمر الجزيري في تحقيق الفوز على نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم - الأربعاء - على ملعب نادي النجوم بأكتوبر ضمن المباراة النهائية بمنطقة الجيزة بتصفيات دوري قطاع القاهرة الكبرى المؤهل لدوري الجمهورية.





الزمالك يحدد موعد السفر إلى الكونغو لمواجهة مازيمبى

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة في الجيمانزيوم تحت إشراف جوزيه مونتيرو رودريجز مدرب الاحمال قبل انطلاق المران الجماعي للفريق اليوم.







هدد محمود فتح الله، مدافع الزمالك، ناديه السابق بحرمانه من استكمال مشواره فى دوري أبطال أفريقيا، حال عدم سداد مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء والبالغة 2 مليون و250 ألف جنيه.

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالآتي: