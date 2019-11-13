عرض فيلم joker بقصر السينما بالمجان.. غداً

يعرض قصر السينما غدًا الخميس فيلم الجوكر وذلك في تمام التاسعة مساء ويوجه دعوة عامة لجمهوره، بالرغم من استمرار عرض الفيلم فى مصر.





وتدور أحداث الفيلم حول "آرثر فليك" الممثل الكوميدي الفاشل، الذي لا يحظى بتقدير المجتمع فيصيبه الجنون ويبدأ الانتقام، ويجسد خواكين فينكس شخصية آرثر الذي يتحول إلى الجوكر لاحقًا.





ويأتي هذا الفيلم الفيلم بعد مرور 11 عامًا على عمل المخرج كريستوفر نولان The Dark Knight التي اشتهر من خلالها الراحل هيث ليدجر بشخصية "الجوكر" التي نال عنها جائزة الأوسكار بعد رحيله.





وتصدر فيلم Joker لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ بوكس أوفيس، حيث يعرض في أكثر من 4370 دار عرض.



