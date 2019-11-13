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رياضة

لاعبو منتخب تشيلي ينسحبون من ودية بيرو

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 11:03 م
لاعبو منتخب تشيلي
لاعبو منتخب تشيلي
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حسن العمدة
انسحب لاعبو منتخب تشيلي لكرة القدم، من معسكر الفريق استعدادًا لخوض مباراة ودية أمام بيرو في ظل استمرار معاناة البلاد من الاحتجاجات والاضطرابات العنيفة.

وذكر الاتحاد التشيلي في بيان اليوم الأربعاء "اللاعبون الذين جرى استدعاؤهم للعب مع منتخب تشيلي قرروا عدم خوض مباراة ودية أمام بيرو والمقررة يوم الثلاثاء المقبل في ليما".

وأضاف "تم اتخاذ هذا القرار من قبل التشكيلة عقب اجتماع عقد هذا الصباح".

وأوضح الاتحاد التشيلي أن اللاعبين باتوا أحرارًا ويمكنهم العودة لأنديتهم.

ولم يورد الاتحاد أي إشارة إلى أن اللاعبين قرروا الانسحاب من الاستعدادات للمباراة لكن الإعلان جاء عقب تعليقات تناقلتها الكثير من وسائل الإعلام.

وصدرت عن تشارلز ارانجيز لاعب وسط منتخب تشيلي، بأن اللقاء لا يجب ألا يقام على خلفية الاضطرابات الجارية.

وكان من المقرر أن تلعب تشيلي أمام بوليفيا بعد غدٍ الجمعة لكن المباراة ألغيت الأسبوع الماضي، كما تم إيقاف مباريات الدوري المحلي بسبب الاحتجاجات.
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