وزارة الأوقاف: شقق الإسكان لها ضوابط حاكمة ولا تمييز أو دعم لأي جهة

أكدت وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية على التزامهما التام أعلى درجات الشفافية في كل ما يتصل بمال الوقف والوحدات السكنية التابعة لهيئة الأوقاف، ولا يوجد أي تفضيل ولا استثناء من القواعد العامة لأي شخص أو جهة.





وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن شقق الإسكان لها ضوابط عامة وحاكمة وشفافة لجميع الأفراد والجهات بلا أي استثناءات أو تمييز لأي فرد أو جهة ، ولا صحة على الإطلاق لتقديم هيئة الأوقاف لأي دعم أو تخفيض لأي شخص أو جهةٍ، إنما هي القواعد العامة على الجميع، وفق ما ينظمه القانون ولوائح العمل بهيئة الأوقاف.

