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توك شو

مخرج يكشف طريقة فبركة وتزوير الفيديوهات من قبل الجماعات الإرهابية

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 11:04 م
المخرج تامر الخشاب
المخرج تامر الخشاب
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توك شو
قال المخرج تامر الخشاب، إن الجماعات الإرهابية تقوم بفبركة الفيديوهات، وذلك لتضليل المواطنين.

وأضاف تامر الخشاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" الغيطي، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي، محمد الغيطي، أن الجماعات الإرهابية تقوم بعمل برمج جديدة شديدة الذكاء، بعكس ما كان يتم في الماضي بتركيب الوجه وتحريك الشفاه يدويًا.

وأشار تامر الخشاب، إلى أن البرامج الجديدة تقوم بتركيب الوجه على الجسم وتقوم بتحريك الشفايف بالصوت الذى يقال.

وأوضح تامر الخشاب، أن حروب الجيل الرابع أصبحت خطيرة و علينا الانتباه لذلك. 
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