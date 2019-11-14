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تعليم

شاهد.. آراء المواطنين حول تطبيق البصمة الإلكترونية للطلاب والمعلمين بالمدارس ..فيديو

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 04:42 ص
البصمة الالكترونية
البصمة الالكترونية للطلاب والعلمين بالمدارس
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ندي فكري - عدسة : عز حسين
تعمل وزارة التربية والتعليم على تطبيق نظام البصمة في المدارس لأخذ الغياب للمعلمين والطلاب على حد سواء للحد من ظاهرة التزويغ والغياب للارتقاء بمستوى التعليم المصري.

ولذلك رصدت كاميرا "صدي البلد" آراء المواطنين حول "هل تؤيد تطبيق البصمة بالمدارس للحد من هروب الطلاب وتزويغ المدرسين؟".

وقال "خالد رمزي" أعتقد أن هذا النظام جيد لأنه سيقلل من الهروب من المدارس لأن هذا الجيل متسيب فيجب وضع البصمة حتى يلتزموا. 

وأكد "نادر حمدي" علي ايامنا كان لا يوجد هذا النظام و كنا دائما نهرب ولكن اعتقد ان نظام البصمة سيجعل الطلاب خائفون من الهروب. 

وأشار "وائل عادل" فكرة جيدة ولكن لا تنفع في مصر لأننا من الممكن أن نبصم ثم نهرب ونبصم مرة أخرى فالمصريين لا يغلبون. 

وأوضحت " امل خالد " اعتقد ان الالتزام في طبع الانسان و ان التزم لن يفرق معه اي شئ سواء بصمه او غيره ونحن كأولياء أمور يجب أن نوعي أولادنا بهذا. 

وتابع " تامر محمد " انا اري ان نسبة الهروب تعدت 70% فيجب تطبيق هذا النظام حتي نقلل من هروب الطلاب ويجب علي المدرسين ايضا ان يكون لديهم ضمير. 

وأضافت " بسمة محمد " هذا فكر حضاري ويجب توفيره وسوف يحمل تقدما عظيما ونكون شعب ملتزم.
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