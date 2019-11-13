دراسة: طوال القامة حياتهم مهددة بالخطر

كشفت دراسة في موقع dailymail، عن خطوره صحية لطوال القامة، وأثبتت الدراسة أنهم أكثر عرضه لاضطراب نبضات القلب.



وتابعت الدراسة أن هناك مرضا يدعي "الرجفان الأذيني" وهو حالة قلبية تسبب اضطرابا لمعدل ضربات القلب بشكل غير طبيعي، مضيفة أنه من الانواع الاكثر انتشارًا وتم إصابة حوالي مليون شخص بالمملكة المتحدة بهذا المرض.



ونصحت الدراسة بالتوجه إلى الطبيب عند الشعور بأعراض " الرجفان الأذيني"، ومن هذه الاعراض رفرفة القلب، تغير في نبضات القلب، دوخة، وضيق في التنفس.





