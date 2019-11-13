مشاهد جديدة للحظة وقوع انفجارات قاعدة أورفة في تركيا وهرج في الشوارع

PATLAMA ANI.. Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay.. Yarabbi sen muhafaza eyle pic.twitter.com/dHJ1PKG4zE — Muhammed Sukru Kilinc (@msukrukilinc) November 13, 2019

#ŞANLIURFA 20. ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞINDA PATLAMA

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin "Cephanelikte patlama meydana geldi. Cephaneliği korumakla görevli 5 personel yaralandı. Sağlık durumları iyi, bilinçleri açık" pic.twitter.com/vZD7sHIZbh — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) November 13, 2019

In Urfa / Türkei gab es mindestens zwei Explosionen.



Abdullah Erin, Gouverneur von Sanliurfa: „In der Waffenkammer gab es eine Explosion. Fünf Personen wurden verletzt. Ihnen geht es gut" pic.twitter.com/bavjjqb4Ym — EHA News - Deutsch (@eha_deutsch) November 13, 2019

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة مقاطع فيديو للحظة الانفجار الذي وقع داخل قاعدة عسكرية في مدينة شانلي أورفة جنوبي البلاد، ما أثار حالة من الهرج في شوارع المدينة.وأعلن والي شانلي أورفة إصابة 5 عناصر جراء انفجار في مستودع للأسلحة والذخيرة وحالاتهم الصحية جيدة.وقالت وكالة أناضول إن طواقم الإسعاف والإطفاء توجهت إلى مقر الانفجار عقب تلقيها البيان.وقالت وسائل إعلام تركية إن 3 انفجارات قوية داخل اللواء 20 بقاعدة أورفة العسكرية، وأن المصابين هم جنود مكلفون بحراسة المستودع.وأضافت أن الانفجارات تأتي وسط إطلاق كثيف للنيران وانقطاع للتيار الكهربي في بعض أحياء المدينة.