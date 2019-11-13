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أخبار العالم

مشاهد جديدة للحظة وقوع انفجارات قاعدة أورفة في تركيا وهرج في الشوارع

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 11:01 م
صدى البلد
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حسام رضوان
نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة مقاطع فيديو للحظة الانفجار الذي وقع داخل قاعدة عسكرية في مدينة شانلي أورفة جنوبي البلاد، ما أثار حالة من الهرج في شوارع المدينة.

وأعلن والي شانلي أورفة إصابة 5 عناصر جراء انفجار في مستودع للأسلحة والذخيرة وحالاتهم الصحية جيدة.

وقالت وكالة أناضول إن طواقم الإسعاف والإطفاء توجهت إلى مقر الانفجار عقب تلقيها البيان.

وقالت وسائل إعلام تركية إن 3 انفجارات قوية داخل اللواء 20 بقاعدة أورفة العسكرية، وأن المصابين هم جنود مكلفون بحراسة المستودع.

وأضافت أن الانفجارات تأتي وسط إطلاق كثيف للنيران وانقطاع للتيار الكهربي في بعض أحياء المدينة.
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