ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

من جنيف | عقيل: عرضنا بوستات تحريض الإخوان على العنف وأجمع الحضور أنها دعوات للإرهاب

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 11:50 م
المجلس الدولي لحقوق
المجلس الدولي لحقوق الإنسان
Advertisements
هاني حسين
قال أيمن عقيل رئيس البعثة الدولية لمتابعة الاستعراض الدوري الشامل، إنه كان هناك حوار بين الوفد الحكومي المصري والبعثات الدولة في فعاليات جلسات المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، وطلبت 136 بعثة الكلمة ووجهوا تساؤلات للحكومة المصرية.

وأضاف أيمن عقيل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي " ، أننا تحدثنا عن الحقوق الإجتماعية والإقتصادية وعلى رأس البعثة السفيرة مشيرة خطاب والتي تحدثت عن دور مصر، مؤكدا أن الهدف من الإستعراض تحسين أوضاع حقوق الإنسان وردينا على التساؤلات الخاصة بالاقتصاد وبطاقات التموين.

وتابع أيمن عقيل:" كان هناك جلسة مهمة لأنها تتحدث عن قانون التظاهر والتمكين السياسي للمرأة والتعذيب وأهم ما أثير في الندوة إدعاء منع مصر التظاهر، وأكدنا أنه هناك فرقا بين القبض على متظاهرين والقبض على من خالف قانون التظاهر وتظاهر بدون ترخيص.

وأكمل أيمن عقيل:" عرضنا بوستات تحريض على العنف والقتل لعناصر جماعة الإخوان على مواقع التواصل وأجمع الحضور أن هذا ليس تظاهرا ولكنه دعوة للإرهاب والتحريض على العنف".
AdvertisementS

ترشيحاتنا

أول موديل مصري مصاب بـ البهاق لـ رامي جمال: «ربنا ميزك عشان تدافع عننا».. فيديو وصور

القصة الكاملة لـ حشرة الذباب المنزلي.. لماذا أتى | وكيف نواجهه

موجز الأنباء | السيسي يزور الإمارات لتعزيز التعاون.. محمد صلاح يغادر معسكر المنتخب.. 50 غارة جوية على غزة

برفقة الحبيب.. ياسمين الخطيب تتألق بحقيبة أحمد زكي

اهم الاخبار : حريق خط بترول بالبحيرة.. انفجار في تركيا.. ترامب يسخر من إجراءات عزله.. وآبي أحمد في مأزق

ظهرت بـ النقاب.. مذيعة الحدث اليوم تثير الجدل على السوشيال ميديا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا كامري وافالون 2020 تحصلان على نسخ دفع رباعي.. صور

برفقة الحبيب.. ياسمين الخطيب تتألق بحقيبة أحمد زكي

هنتعشى إيه النهارده.. شوربة بطاطس بالذرة وساندوتش تونة بالمايونيز