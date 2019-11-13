من جنيف | عقيل: عرضنا بوستات تحريض الإخوان على العنف وأجمع الحضور أنها دعوات للإرهاب

قال أيمن عقيل رئيس البعثة الدولية لمتابعة الاستعراض الدوري الشامل، إنه كان هناك حوار بين الوفد الحكومي المصري والبعثات الدولة في فعاليات جلسات المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، وطلبت 136 بعثة الكلمة ووجهوا تساؤلات للحكومة المصرية.



وأضاف أيمن عقيل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي " ، أننا تحدثنا عن الحقوق الإجتماعية والإقتصادية وعلى رأس البعثة السفيرة مشيرة خطاب والتي تحدثت عن دور مصر، مؤكدا أن الهدف من الإستعراض تحسين أوضاع حقوق الإنسان وردينا على التساؤلات الخاصة بالاقتصاد وبطاقات التموين.



وتابع أيمن عقيل:" كان هناك جلسة مهمة لأنها تتحدث عن قانون التظاهر والتمكين السياسي للمرأة والتعذيب وأهم ما أثير في الندوة إدعاء منع مصر التظاهر، وأكدنا أنه هناك فرقا بين القبض على متظاهرين والقبض على من خالف قانون التظاهر وتظاهر بدون ترخيص.



وأكمل أيمن عقيل:" عرضنا بوستات تحريض على العنف والقتل لعناصر جماعة الإخوان على مواقع التواصل وأجمع الحضور أن هذا ليس تظاهرا ولكنه دعوة للإرهاب والتحريض على العنف".

