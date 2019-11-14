مصنع الأبطال .. كيف دفع حي الأسمرات شباب العشوائيات إلى البطولات

حي الأسمرات ، المشروع الذي أقره الرئيس السيسي لم يهتم فقط بالمسكن فقط لتسكين أهالي العشوائيات ، وانما عمل تطوير ثقافات المنقولين وقدراتهم الفكرية والرياضية ووفر لهم كافة وسائل الترفيه والثقافة لخلق جيل واعي قادر على خدمة وطنه .



وفي إطار الإهتمام بالمستوي الرياضي ، تمكن أبناء نادي حى الاسمرات من إحراز 27 ميدالية بكأس السوبر في الكونغ فو بينهم 8 ميداليات ذهبية و٤ فضية و١٥ برونزية فى اقل من 4 سنوت.



وأكد الكابتن مصطفى رشاد المدير الفني لفريق الكونج فو بالاسمرات ، أن الفرق شاسع بين العشوائيات المنقولين منها والحي الحالي لما له من أثر بالغ في تطوير مهارات الأطفال والشباب من خلال توفير جو بيئي واجتماعي حضاري.



كان قد تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بدء أعمال إزالة منطقة أكشاك أبو السعود والمدابغ ، والتى تقوم بها محافظة القاهرة فى اطار خططها للقضاء على المناطق العشوائية بالقاهرة ونقل سكانها إلى مدينة الاسمرات وتعويض أصحاب المدابغ ومصانع الغراء عن منشآتهم.



وأشار المحافظ إلى أنه تم نقل وتسكين 546 أسرة حتى الآن بمشروع الأسمرات 3 بوحدات مفروشة بالكامل بالأثاث و مزودة بالأجهزة الكهربائية اللازمة مع توفير وسائل نقل للمواطنين الذين تم إخلاؤهم ونقلهم إلى مساكنهم الجديدة والذى لاقى استحسان المواطنين وأدى إلى مطالبة المقيمين بالمنطقة بسرعة نقلهم أسوة بجيرانهم وقد تم هدم 274 عقارا حتى الآن كما تم هدم 196 مدبغة وباقى 18 مدبغة سيتم ازالتهم خلال الأيام المقبلة كما تم الانتهاء من إزالة 51 مصنع غرة .

