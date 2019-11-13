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أخبار العالم

قسد تحرر 5 قرى من أيدي الأتراك.. ونزوح واسع للسكان بسبب الغازات التركية

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 11:19 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ذات القيادة الكردية، تحرير 5 قرى كانت تحت سيطرة العدوان التركي وأعوانه في هجوم مضاد.

وقالت مصادر من قسد لشبكة "روجآفا" إن قوات قسد تمكنت من تحرير قرى القاسمية والعزيزة وسيميلا أم أشفة وأميرية من المسلحين المدعومين من تركيا.

وعلى جانب آخر، شهدت قريتي تل تمر ورأس العين الشمالية نزوحا واسعا للسكان باتجاه مدينة الحسكة بسبب الغازات الجوية لتركية بواسطة الطائرات بدون طيار، التي لم تغادر منذ صباح يوم الأربعاء.
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