تسكين 34 أسرة من أهالي عزبة المدابغ العشوائية بمدينة بدر

أعلن اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية عن هدم 20 عقار بمنطقة عزبة المدابغ العشوائية وحصر قاطنيها وتسكين عدد 19 اسرة مستحقة بالوحدات السكنية بمدينة بدر.





وأكد فؤاد في تصريحات صحفية، أن ذلك في إطار متابعة استكمال أعمال الهدم والإزالة لتنفيذ الخطة الموضوعة للإخلاء بمنطقة التطوير وبالتحديد منطقة عزبة المدابغ بمصر القديمة.





كما تم إخلاء 12 عقارًا من السكان تمهيدا لإزالتها وحصر قاطنيها وتبين استحقاق عدد 15 أسرة جار تسكينها.



