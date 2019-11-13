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محافظات

تسكين 34 أسرة من أهالي عزبة المدابغ العشوائية بمدينة بدر

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 11:40 م
تسكين 34 أسرة من
تسكين 34 أسرة من أهالي عزبة المدابغ العشوائية بمدينة بدر
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عبد العزيز جمال
أعلن اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية عن هدم 20 عقار بمنطقة عزبة المدابغ العشوائية وحصر قاطنيها وتسكين عدد 19 اسرة مستحقة بالوحدات السكنية بمدينة بدر.

وأكد فؤاد في تصريحات صحفية، أن ذلك في إطار متابعة استكمال أعمال الهدم والإزالة لتنفيذ الخطة الموضوعة للإخلاء بمنطقة التطوير وبالتحديد منطقة عزبة المدابغ بمصر القديمة.

كما تم إخلاء 12 عقارًا من السكان تمهيدا لإزالتها وحصر قاطنيها وتبين استحقاق عدد 15 أسرة جار تسكينها.

وأوضح أنه تم تخصيص عدد من السيارات لنقل بعض المستلزمات الخاصة بالأسر المنقولة.
تسكين 34 أسرة من أهالي عزبة المدابغ العشوائية بمدينة بدر
تسكين 34 أسرة من أهالي عزبة المدابغ العشوائية بمدينة بدر
تسكين 34 أسرة من أهالي عزبة المدابغ العشوائية بمدينة بدر
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