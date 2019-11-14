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مرأة

دراسة: التعرض للشمس يحمي من الإصابة بسرطان الجلد

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 01:11 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
وقالت دراسة في موقع daily mail، إن معدلات الإصابة بسرطان الجلد بين كبار السن في ارتفاع، إضافة إلى انخفاضها بنسبة 4% سنويًا بين الشباب.

ونصحت الدراسة بضرورة العناية الشديدة بالبشرة نتيجة تزايد أعداد المصابين بسرطان الجلد لكبار السن، حيث إن سرطان الجلد يعد من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا ويسبب ارتفاع نسبة الوفيات.

وأضافت الدراسة أن معدل البقاء على قيد الحياة هو 5 سنوات من وقت تشخيص المريض بأنه مصاب بسرطان الجلد.

وأوضحت الدراسة، أن انخفاض نسبة إصابة المراهقين والشباب بسرطان الجلد، يأتي نتيجة تعرضهم للشمس، مشيرة إلى أنها المرض يبدأ في الخلايا الصباغية، وهي نوع من خلايا الجلد التي تعطي له لونًا بنيًّا,
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