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حماية المستهلك: إجراء محاولات شراء خفية لمتابعة خصومات بلاك فرايداي ..فيديو

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 03:29 ص
رئيس جهاز حماية
رئيس جهاز حماية المستهلك
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هاني حسين
قال اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم التنبيه على الشركات المشاركة في خصومات بلاك فرايداي بضرورة الالتزام بالعروض.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "ألزمنا الشركات بالإعلان على رقم جهاز حماية المستهلك في حال وجود شكوى، ويمكن للمواطن الاتصال على رقم الساخن 19588 أو خدمة الواتساب المواطن رقيب".

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، "الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع لمدة 14 يوما، والإعلان عن التخفيضات بشكل واضح داخل المحلات، كي يراها المواطن، ولا تقبل أي لبس".

واستكمل رئيس جهاز حماية المستهلك، "سيتم إجراء محاولات شراء خفية وفي حال ضبط أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات قد تصل إلى غرامة 2 مليون جنيه".
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