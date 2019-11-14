حماية المستهلك: إجراء محاولات شراء خفية لمتابعة خصومات بلاك فرايداي ..فيديو

قال اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم التنبيه على الشركات المشاركة في خصومات بلاك فرايداي بضرورة الالتزام بالعروض.





وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "ألزمنا الشركات بالإعلان على رقم جهاز حماية المستهلك في حال وجود شكوى، ويمكن للمواطن الاتصال على رقم الساخن 19588 أو خدمة الواتساب المواطن رقيب".





وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، "الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع لمدة 14 يوما، والإعلان عن التخفيضات بشكل واضح داخل المحلات، كي يراها المواطن، ولا تقبل أي لبس".



