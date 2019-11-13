اهم الاخبار : حريق خط بترول بالبحيرة.. انفجار في تركيا.. ترامب يسخر من إجراءات عزله.. وآبي أحمد في مأزق

نشر موقع صدى البلد الاخباري، على مدار الساعات الماضية اليوم الأربعاء 13 /11 /2019 ، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.





أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة والسكان، ارتفاع وفيات تسرب غاز بعزبة المواسير بالبحيرة لـ 7 وفيات و16 مصابًا " اقرأ المزيد ".













قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حجز محاكمة المتهم محمد علي الهارب في الجنحة المباشرة المقامة ضده من شركة ستايل للديكور، والتي تتهمه بالنصب عليها والاستيلاء على 12 مليون جنيه لجلسة 30 نوفمبر للحكم " اقرأ المزيد ".













أفادت وكالة "أناضول" التركية بوقوع انفجار في مقر عسكري بولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد " اقرأ المزيد ".













عرض الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، تقريرا عن فضائح الأخ غير الشقيق لأمير قطر خالد بن حمد آل ثاني " اقرأ المزيد ".













اصدر المستشار حمادة الصاوى النائب العام قرارا باخلاء سبيل المتهمين بالاشتراك في واقعة فتاة العياط لعدم كفاية الأدلة قبلهما فقد خلت الأوراق من دليل على علمهما وَاتفاقهما مع الجاني المتوفّى على ارتكاب جريمة الخطف أو الاغتصاب؛ ولم يشر إلى علمهما إلا رأي مجري التحري دون أن يعززه دليل بالأوراق " اقرأ المزيد ".













أكد المهندس عبدالمنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول، أن المتهم الأول في حريق خط المنتجات البترولية بإيتاى البارود محافظة البحيرة، وسرقة بعض المنتجات قبل الحريق، هو صاحب الأرض الزراعية التي يمر بها الخط وحدث فيها واقعتا التسريب والسرقة " اقرأ المزيد " .













أكد حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم أن محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى خضع إلى كشف طبي تحت إشراف الطبيب محمد أبو العلا والذى أكد حاجة صلاح إلى راحة نتيجة إلتواء كاحل قدمه " اقرأ المزيد ".













علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على انطلاق إجراءات عزله في مجلس النواب بقيادة رئيس لجنة الاستخبارات بالمجلس آدم شيف " اقرأ المزيد ".













التفاؤل والأمل.. لم يزل المراقبون يذكرون جيدًا كيف كانت هاتان الكلمتان هما الأكثر تداولًا على الألسنة عند تولي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد منصبه العام الماضي، بل يمكن القول دون مبالغة أنهما كانتا أشبه بعنوان مرحلة، ونادرًا ما ورد ذكر إثيوبيا في محفل ما دون أن يقترن بهما " اقرأ المزيد ".































