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حوادث

ضبط 6 أطنان سكر غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الإسكندرية

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 05:26 ص
سكر
سكر
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وتمكنت الحملات من ضبط مالك منفذ لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المنشية بمحافظة الإسكندرية لحيازته 6,370 طن "سكر حر"معبأة داخل عبوات وكمية قدرها 176 كيلو جرام "مقطعات لحوم – دهون حيوانية" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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