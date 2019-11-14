ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بملابس كاجوال.. مي عز الدين تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 05:49 ص
مى عز الدين
مى عز الدين
Advertisements
هاجر هانئ
شاركت الفنانة مى عز الدين متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة لها.

ظهرت مى عز الدين فى الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلونا جينز فاتحا مع بلوزة خضراء ذا أكمام طويلة، ونسقت معهما حزام أسود حول منطقة الخصر كشف عن رشاقتها.

وانتعلت مى عز الدين حذاء أنيق ذا كعب عالى باللون البيج و حقيبة متوسطة الحجم بنفس اللون، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة و العصرية.

واعتمدت مى عز الدين على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة التى كشفت عن جمال ملامحها.
بملابس كاجوال.. مي عز الدين تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة
بملابس كاجوال.. مي عز الدين تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة
AdvertisementS

ترشيحاتنا

أستاذ طفيليات يحذر من ذباب الحصان: لدغتها مؤلمة وأكبر من الناموسة عشر مرات ..فيديو

شبح تفتت الدولة يحوم في سماء إثيوبيا.. صراعات إثنية واحتجاجات شعبية تهدد وحدة وتماسك البلاد.. وعود آبي أحمد الإصلاحية الكبرى تتلاشى.. وبوادر حكم استبدادي جديد تلوح في الأفق

أردوغان يعلق على الاعتراف بمذابح الأرمن.. ماذا قال لـ ترامب؟

ارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية الأخيرة على غزة إلى 6 أشخاص

6 ساعات من الرعب.. انفجار خط بترول في البحيرة.. الصحة تعلن وفاة 7 وإصابة 16 .. وتكشف عن المتهم الأول بالانفجار.. والمحافظ يزور المصابين ويوجه بصرف التعويضات

أول تعليق لترامب على جلسة الكونجرس العلنية لعزله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارول سماحة تخطف الأنظار بصور لها في دبي

بملابس كاجوال.. مي عز الدين تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بالدولار والدرهم.. تعرف على سعر إطلالة ريا أبي راشد في دبي ..صور