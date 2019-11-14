بملابس كاجوال.. مي عز الدين تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

شاركت الفنانة مى عز الدين متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى إ نستجرام ، بصورة جديدة لها.





ظهرت مى عز الدين فى الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلونا جينز فاتحا مع بلوزة خضراء ذا أكمام طويلة، ونسقت معهما حزام أسود حول منطقة الخصر كشف عن رشاقتها.





وانتعلت مى عز الدين حذاء أنيق ذا كعب عالى باللون البيج و حقيبة متوسطة الحجم بنفس اللون، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة و العصرية.



