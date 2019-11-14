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مرأة

كارول سماحة تخطف الأنظار بصور لها في دبي

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 05:55 ص
كارول سماحة
كارول سماحة
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، متابعيها عبر إنستجرام، بصورة جديدة لها، خلال تواجدها فى دبى.

وظهرت كارول فى الصور بإطلالة من اختيار الإستايلست MA Fashion & Media Consultancy، مرتدية فستانا قصيرا باللون الأسود وذا أكمام طويلة.

وحمل تصميم فستان كارول سماحة، توقيع Elisabetta Franch، وتميز بأنه جمع بين البساطة والأناقة.

وأكملت كارول سماحة إطلالتها بمجوهرات فخمة من دار الأزياء العالمية BVLGARI، فيما أنتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالى، وأعتمدت على خصلات شعرها الأنسيابى المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذاب أرتكز على الألوان الترابية.
كارول سماحة تخطف الأنظار بصور لها في دبي
كارول سماحة تخطف الأنظار بصور لها في دبي
كارول سماحة تخطف الأنظار بصور لها في دبي
كارول سماحة تخطف الأنظار بصور لها في دبي
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كارول سماحة تخطف الأنظار بصور لها في دبي

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