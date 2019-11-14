كارول سماحة تخطف الأنظار بصور لها في دبي

شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، متابعيها عبر إنستجرام، بصورة جديدة لها، خلال تواجدها فى دبى.





وظهرت كارول فى الصور بإطلالة من اختيار الإستايلست MA Fashion & Media Consultancy، مرتدية فستانا قصيرا باللون الأسود وذا أكمام طويلة.





وحمل تصميم فستان كارول سماحة، توقيع Elisabetta Franch، وتميز بأنه جمع بين البساطة والأناقة.



