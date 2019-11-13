اقطع دراعي | مذيع يتحدث عن الفوطة السحرية بلقاء مصر وغانا

علق الإعلامي، محمد الغيطي، على الفوطة السحرية التى ظهرت فى لقاء المنتخب الوطنى لكرة القدم، أثناء لقائه بمنتخب غانا، ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًأ.



وأضاف الإعلامي، محمد الغيطي، خلال تقديمه، برنامج " الغيطي" المذاع على قناة الحدث اليوم، أن هذا العمل لو كان صحيحا لفازت غانا، ولكن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.



وأشار الإعلامي، محمد الغيطي، إلى أن المنتخب اذا خسر فى المباراة الاخيرة لقال الجميع إن السبب فوطة، معلقًا : " أقطع ذراعي الكل كان هيقول الخسارة بسبب الفوطة" .



وأوضح الإعلامي، محمد الغيطي، أن هؤلاء الأشخاص التى تضحك على المواطنين وتدعى أنهم يعالجون بالسحر يجب القضاء عليهم.