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مصطفى الفقي: لبنان ترمومتر المنطقة.. ودفع فواتير كل المشاكل العربية

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 11:52 م
مصطفي الفقي
مصطفي الفقي
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خالد محيي الدين
قال المفكر السياسي الدكتور "مصطفى الفقي"، إن لبنان يعتبر "ترمومتر" المنطقة العربية، ودفع فواتير كل المشاكل التي وقعت بها، بداية من الأزمة الفلسطينية، والسورية، وانتهاء بالصراعات الطائفية داخل الشرق الأوسط.

وأضاف "مصطفى الفقي"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "شريف عامر" في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "ام بي سي مصر"، أن الوجود الإيراني وحزب الله داخل لبنان غيَّر موازين القوى بداخله بشكل كبير، حيث حوصر بين تلك القوى.

ونوه مصطفى الفقي، إلى أن لبنان تعرض للفساد الإداري لسنوات طويلة، ما أثر عليه خلال السنوات الأخيرة.
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