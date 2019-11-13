أخبار النواب | بشرى سارة بشأن الحوافز والعلاوات.. واستجواب لـ وزيرة الصحة.. نائب يكشف تطورات حريق ايتاى البارود

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة اليوم الاربعاء 13 نوفمبر، بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:
الأحد | البرلمان يحدد موعد مناقشة استجواب لـ وزيرة الصحة |تفاصيل
يناقش مجلس النواب، فى جلسته العامة، الأحد المقبل، تحديد موعد لمناقشة استجواب وزيرة الصحة والسكان،موجه لرئيس مجلس الوزراء، "تقدم به النائب محمد الحسيني بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي، الأمر الذي يتسبب في معاناتهم بحثًا عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء كانت الحكومية أو الخاصة لتلقي العلاج.
حريق ايتاى البارود.. نائب البحيرة يكشف آخر تطورات الوضع
أكد النائب اشرف رحيم عضو مجلس النواب عن مركز ايتاى البارود بالبحيرة، انه تم السيطرة تماما على الحريق الذى نشب بقرية المواسير بدائرة مركز إيتاى البارود بسبب تسريبات مواد بترولية.
برلمانية تعلق على خبر الحكومة بشأن موظفي العاصمة الإدارية
قالت النائبة سماح سعد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ان الحكومة المصرية بدأت ومازالت مستمرة فى التجهيزات لنقل حوالى 50 ألف موظف للعاصمة الادارية الجديدة كمرحلة أولى، عبر عدد من الخطوات حسب ما اعلنت عنه، مؤكدة ضرورة انتقاء الموظفين الذين سيتم نقلهم.
مش عارفين حاجه عنه.. برلمانية تنتقد إعلان وزارة الصحة "التكليف الجديد للأطباء"
انتقدت الدكتورة سماح سعد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اعلان وزارة الصحة والسكان عن استراتيجية جديدة، لتطوير التعليم الطبي تتمثل في إلحاق 100% من أطباء الوزارة بالزمالة المصرية تحت مسمى "طبيب مكلف متدرب بالزمالة المصرية" او "نظام التكليف الجديد".
البرلمان يوجه رسالة للنائب العام بعد قراره بشأن فتاة العياط
وصف النائب كمال أحمد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان قرار النائب العام بشأن فتاة العياط رائع جدا ويحترم، حيث انه يحمي المرأة بالقانون لأنها فى حالة دفاع عن النفس.
ساويرس ليس الأول.. شخصيات عامة انتقدت ارتداء النساء للحجاب
ظهر رجل الأعمال نجيب ساويرس مؤخرا في تريند جوجل بسبب تصريحه حول الحجاب بالقول: "إذا أراد الله أن تكون المرأة محجبة لخلقها بالحجاب".
العلاوات والحوافز نسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي.. بشرى لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
أكدت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، أنها تقدمت باقتراحين بشأن تعديل نص المادة "5"، والمادة "74" من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والقانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بعدما ظهرت مشكلات فى التطبيق العملي للقانون 81 لسنة 2016 و ما نتج عنه من ضرر على موظفى الدولة وعدم عدالة وتوقيف الأجر الأساسي كنسبة مقطوعة وما ترتب عليه من أضرار لموظفى الدولة وانخفاض مرتبات البعض.
لجنة برلمانية تطالب النواب بالتنسيق خلال تقديم مشروعات القوانين المتشابهة
طالب النائب عبد الفتاح يحيى امين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الامانة العامة بالبرلمان بالتنسيق بين كافة أعضاء المجلس من حيث مشاريع القوانين المقدمة للجان لمناقشتها، لافتا إلى ان اغلبية النواب يتقدمون بمشاريع قوانين اغلبها لخدمة نفس الهدف.
الأحد | البرلمان يحدد موعد مناقشة استجواب لـ وزيرة الصحة |تفاصيل
يناقش مجلس النواب، فى جلسته العامة، الأحد المقبل، تحديد موعد لمناقشة استجواب وزيرة الصحة والسكان،موجه لرئيس مجلس الوزراء، "تقدم به النائب محمد الحسيني بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي، الأمر الذي يتسبب في معاناتهم بحثًا عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء كانت الحكومية أو الخاصة لتلقي العلاج.
حريق ايتاى البارود.. نائب البحيرة يكشف آخر تطورات الوضع
أكد النائب اشرف رحيم عضو مجلس النواب عن مركز ايتاى البارود بالبحيرة، انه تم السيطرة تماما على الحريق الذى نشب بقرية المواسير بدائرة مركز إيتاى البارود بسبب تسريبات مواد بترولية.
برلمانية تعلق على خبر الحكومة بشأن موظفي العاصمة الإدارية
قالت النائبة سماح سعد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ان الحكومة المصرية بدأت ومازالت مستمرة فى التجهيزات لنقل حوالى 50 ألف موظف للعاصمة الادارية الجديدة كمرحلة أولى، عبر عدد من الخطوات حسب ما اعلنت عنه، مؤكدة ضرورة انتقاء الموظفين الذين سيتم نقلهم.
مش عارفين حاجه عنه.. برلمانية تنتقد إعلان وزارة الصحة "التكليف الجديد للأطباء"
انتقدت الدكتورة سماح سعد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اعلان وزارة الصحة والسكان عن استراتيجية جديدة، لتطوير التعليم الطبي تتمثل في إلحاق 100% من أطباء الوزارة بالزمالة المصرية تحت مسمى "طبيب مكلف متدرب بالزمالة المصرية" او "نظام التكليف الجديد".
البرلمان يوجه رسالة للنائب العام بعد قراره بشأن فتاة العياط
وصف النائب كمال أحمد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان قرار النائب العام بشأن فتاة العياط رائع جدا ويحترم، حيث انه يحمي المرأة بالقانون لأنها فى حالة دفاع عن النفس.
ساويرس ليس الأول.. شخصيات عامة انتقدت ارتداء النساء للحجاب
ظهر رجل الأعمال نجيب ساويرس مؤخرا في تريند جوجل بسبب تصريحه حول الحجاب بالقول: "إذا أراد الله أن تكون المرأة محجبة لخلقها بالحجاب".
العلاوات والحوافز نسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي.. بشرى لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
أكدت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، أنها تقدمت باقتراحين بشأن تعديل نص المادة "5"، والمادة "74" من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والقانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بعدما ظهرت مشكلات فى التطبيق العملي للقانون 81 لسنة 2016 و ما نتج عنه من ضرر على موظفى الدولة وعدم عدالة وتوقيف الأجر الأساسي كنسبة مقطوعة وما ترتب عليه من أضرار لموظفى الدولة وانخفاض مرتبات البعض.
لجنة برلمانية تطالب النواب بالتنسيق خلال تقديم مشروعات القوانين المتشابهة
طالب النائب عبد الفتاح يحيى امين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الامانة العامة بالبرلمان بالتنسيق بين كافة أعضاء المجلس من حيث مشاريع القوانين المقدمة للجان لمناقشتها، لافتا إلى ان اغلبية النواب يتقدمون بمشاريع قوانين اغلبها لخدمة نفس الهدف.