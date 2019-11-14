أستاذ طفيليات يحذر من ذباب الحصان: لدغتها مؤلمة وأكبر من الناموسة عشر مرات ..فيديو

قال مجدي مصطفى، أستاذ الطفيليات بكليات الطب البيطري بجامعة القاهرة، إننا نعمل على الحد من الحشرات نواقل الأمراض ومصر معرضة لانتشار الطفيليات؛ لأن درجة حرارة مصر مناسبة لكل الطفيليات وخاصة الحشرات.





وأضاف مجدي مصطفى في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن القمامة ومحلات الخضر والفاكهة تعد بيئة مناسبة للطفيليات والحشرات، وبرك المياه في الشوارع مناسبة لتجمع الناموس.





وتابع مجدي مصطفى، "لا توجد عربات للرش الحد من انتشار الحشرات الناقلة للأمراض"، مضيفا "ذبابة الحصان تعد أكبر من الذبابة المنزلية مرتين ولونها برتقالي وجناحها قوي وبشكل سداسي والانثى مصاصة للدماء واللدغة منها مؤلمة للغاية وأكبر من الناموسة بعشر مرات".



