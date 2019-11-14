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ملفات

لموظفي العاصمة الإدارية.. طرح 10 آلاف شقة في بدر للحجز يناير المقبل.. برلمانيون: العاصمة أنشئت لتكون نموذجا للدولة وتقديم أفضل خدمة للمواطنين أهم مطالبنا

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 04:04 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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أسامة علي
سعد: طرح 10 آلاف وحدة لموظفى العاصمة الإدارية غير كافية وتجهيز المواصلات أمر محمود
يحيى: العاصمة الإدارية أنشئت لتكون نموذج.. وتقديم أفضل خدمة للمواطنين الأهم 
لموظفي العاصمة الإدارية.. طرح 10 آلاف شقة في بدر للحجز يناير المقبل

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول آخر المستجدات المتعلقة بالموقف التنفيذى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة ونسب التنفيذ الخاصة بالحي الحكومي، إلى جانب متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية؛ استعدادًا لانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة.

وفيما يتعلق بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والاستعدادات التي تتخذها الحكومة نحو تنفيذ ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك ما يقرب من 10 آلاف وحدة سكنية، بمساحة 118م2 للوحدة سيتم طرحها للحجز خلال شهر يناير المقبل للعاملين الذين سيتم نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، هذا إلى جانب النسبة التي جرى الاتفاق على تخصيصها لشباب الموظفين من وحدات الإسكان الاجتماعى التى بدأت وزارة الإسكان في تنفيذها بتوسعات لمدينة بدر.

وشدد رئيس الوزراء في هذا الصدد على ضرورة سرعة الانتهاء من تحديد العاملين الذين سيتم نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بالاسم، وتحديد مسئول داخل كل وزارة يكون منوطًا به التنسيق مع الوزير بشأن هذا الملف، على أن تكون هذه الإجراءات تحت الإشراف المباشر لكل وزير.

فى البداية قالت النائبة سماح سعد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ان الحكومة المصرية بدأت ومازالت مستمرة فى التجهيزات لنقل حوالى 50 ألف موظف للعاصمة الادارية الجديدة كمرحلة أولى، عبر عدد من الخطوات حسب ما اعلنت عنه، مؤكدة ضرورة انتقاء الموظفين الذين سيتم نقلهم.

وتابعت سماح سعد خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، انه حسب اعلان الحكومة طرح 10 ألف وحدة سكنية لموظفى العاصمة الادراية الجديدة بمدينة بدر خلال يناير المقبل، فإن هذا العدد قليل بالنسبة لعدد الموظفين المزعم نقلهم، مشيرة إلى ضرورة ان تكون اسعار الوحدات مناسبة بالنسبة للموظفين.

وتابعت عضو لجنة القوى العاملة، إن اعلان الدولة توفير خطوط مواصلات من القاهرة للعاصمة الإدارية سواء عن طريق القطار المكهرب، او تعاقد الوزارات مع شركات النقل، لنقل الموظفين أمر ايجابى للغاية يدل على حرص الدولة لتذليل كافة العقبات امام موظفى الدولة.

ومن جانبه قال النائب عبد الفتاح يحيى أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن الحكومة المصرية تدرس كافة التفاصيل ولا تدع مجالا للصدفة بشأن نقل 50 ألف موظف للعاصمة الادارية الجديدة، سواء بالنسبة لتوفير السكن، وتوفير المواصلات.

وأكد عبد الفتاح يحيى، خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، كذلك المواظفيين الذين سيتم نقلهم هناك اهتمام بالغ بهذه الأمر والدليل على ذلك توجيهات رئيس الحكومة بـ سرعة الانتهاء من تحديد العاملين الذين سيتم نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بالاسم، وتحديد مسئول داخل كل وزارة يكون منوطًا به التنسيق مع الوزير بشأن هذا الملف، على أن تكون هذه الإجراءات تحت الإشراف المباشر لكل وزير.

وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة، ان الحكومة تعد العاصمة الادارية لتصبح نموذجا للدولة، لافتا إلى أنه بنقل الجهاز الادارى للدولة من القاهرة إلى هناك، يقل الازدحام بالقاهرة وبالتالى تستطيع الدولة تطوير الأماكن التراثية القديمة، وتجميل الشوارع وما إلا ذلك.

وأوصى يحيى عبد الفتاح: موظف العاصمة الإدارية الذين سيتم نقلهم بإن يكونوا على قدر المسئولية من خلال تقديم أفضل خدمة ممكن للمواطنين المصرية.
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