حظك اليوم الخميس 14 - 11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الخميس 14 - 11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟.





برج الحمل

مهنيا: قوتك في تفردك وتساعدك اليوم يقظتك الذهنية.

عاطفيا واجتماعيا: القمر يلقي الضوء على حقائق تتعلق بعلاقة عاطفية أو علاقة صداقة وتضع القواعد للتعامل على أسس سليمة.





برج الثور

عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تقوم بواجبك تجاه الآخرين إذا أردت أن تحصل على التقدير.

مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع فينوس في منزلي المال ويدفعك اليوم لبحث بعض الأمور المهنية والمالية.. كن مستعدا للعمل بدقة وخشونة وللتحكم في نفقاتك.





برج الجوزاء

عاطفيا واجتماعيا: تستطيع أن تتماسك أمام الضغوط والاستفزازات وأن تتعامل بلباقة.

مهنيا: القمر في برجك وقد يمنحك ذلك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب.









برج السرطان

مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة وقد تميل للتوتر وعليك أن تحافظ على اتزانك النفسي.

اجتماعيا وعاطفيا: احترس ولا تنخدع بالكلمات المعسولة والوعود الكاذبة.





برج الأسد

مهنيا: تتخذ قرارا حاسما وتتحرك الأمور في اتجاه مصالحك.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء وقد يحيطك الأصدقاء والأحباب بالاهتمام فلا ترفض مشاركتهم لك.





برج العذراء

عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بالتحكم في إظهار مشاعرك كي تسلم من أذى البعض.

مهنيا وماليا: القمر في مربع برجك واليوم عليك أن تكون مرنا وتجنب العناد والجدال والمغامرة.





برج الميزان

عاطفيا وعائليا: اليوم مناسب لقضاء أوقات عذبة مع الأهل والأحباب وتتواصل معهم باقتدار.

مهنيا: تشعر بالقوة وتبدي استعدادا للاجتهاد وللعطاء بسخاء.. وقد يحمل لك اليوم مفاجأة سارة.





برج العقرب

عاطفيا واجتماعيا: لديك طاقة كبيرة تدفعك نحو القيام بنشاطات عديدة، فقط ابحث جيدا ما يرد إليك من أخبار واحسب خطواتك.

مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع فينوس في منزلي المال.. راجع جيدا قراراتك المهنية والشرائية وادرسها ولا تتعجل الأمور.





برج القوس

عاطفيا: إذا كنت متزوجا اشرح مطالبك بهدوء إذا أردت أن تلبى رغباتك.

مهنيا: القمر في مواجهة برجك مما يتسبب في ظهور مسألة قانونية وعليك أن تبحثها مع ذوي الخبرة.





برج الجدي

عاطفيا وصحيا: القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة.. وازن اليوم بين طاقاتك البدنية وما عليك من واجبات.

مهنيا وماليا: تبدو قلقا بشأن عمل أو عائد تنتظره.. فقط احترس كي لا يؤخذ شيء ضدك.





برج الدلو

مهنيا: رغم الضغوط.. القمر في منزلك الخامس يمدك بحماس كبير وتشعر اليوم بتجدد الحياة.

عاطفيا: الفلك يولد بداخلك كنز من المشاعر وتستطيع أن تعبر عن مشاعرك بسلاسة.





برج الحوت

عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك، وقد تسيطر عليك ذكريات أليمة، كن إيجابيا وقاوم الحزن.