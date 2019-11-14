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مرأة

حظك اليوم الخميس 14 - 11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 02:48 ص
حظك اليوم الخميس
حظك اليوم الخميس 14 - 11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد ا
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هاجر هانئ
يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الخميس 14 - 11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟.

برج الحمل
مهنيا: قوتك في تفردك وتساعدك اليوم يقظتك الذهنية.
عاطفيا واجتماعيا: القمر يلقي الضوء على حقائق تتعلق بعلاقة عاطفية أو علاقة صداقة وتضع القواعد للتعامل على أسس سليمة.

برج الثور
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تقوم بواجبك تجاه الآخرين إذا أردت أن تحصل على التقدير.
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع فينوس في منزلي المال ويدفعك اليوم لبحث بعض الأمور المهنية والمالية.. كن مستعدا للعمل بدقة وخشونة وللتحكم في نفقاتك.

برج الجوزاء
عاطفيا واجتماعيا: تستطيع أن تتماسك أمام الضغوط والاستفزازات وأن تتعامل بلباقة.
مهنيا: القمر في برجك وقد يمنحك ذلك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب.


برج السرطان
مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة وقد تميل للتوتر وعليك أن تحافظ على اتزانك النفسي.
اجتماعيا وعاطفيا: احترس ولا تنخدع بالكلمات المعسولة والوعود الكاذبة.

برج الأسد
مهنيا: تتخذ قرارا حاسما وتتحرك الأمور في اتجاه مصالحك.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء وقد يحيطك الأصدقاء والأحباب بالاهتمام فلا ترفض مشاركتهم لك.

برج العذراء
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بالتحكم في إظهار مشاعرك كي تسلم من أذى البعض.
مهنيا وماليا: القمر في مربع برجك واليوم عليك أن تكون مرنا وتجنب العناد والجدال والمغامرة.

برج الميزان
عاطفيا وعائليا: اليوم مناسب لقضاء أوقات عذبة مع الأهل والأحباب وتتواصل معهم باقتدار.
مهنيا: تشعر بالقوة وتبدي استعدادا للاجتهاد وللعطاء بسخاء.. وقد يحمل لك اليوم مفاجأة سارة.

برج العقرب
عاطفيا واجتماعيا: لديك طاقة كبيرة تدفعك نحو القيام بنشاطات عديدة، فقط ابحث جيدا ما يرد إليك من أخبار واحسب خطواتك.
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع فينوس في منزلي المال.. راجع جيدا قراراتك المهنية والشرائية وادرسها ولا تتعجل الأمور.

برج القوس
عاطفيا: إذا كنت متزوجا اشرح مطالبك بهدوء إذا أردت أن تلبى رغباتك.
مهنيا: القمر في مواجهة برجك مما يتسبب في ظهور مسألة قانونية وعليك أن تبحثها مع ذوي الخبرة.

برج الجدي
عاطفيا وصحيا: القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة.. وازن اليوم بين طاقاتك البدنية وما عليك من واجبات.
مهنيا وماليا: تبدو قلقا بشأن عمل أو عائد تنتظره.. فقط احترس كي لا يؤخذ شيء ضدك.

برج الدلو
مهنيا: رغم الضغوط.. القمر في منزلك الخامس يمدك بحماس كبير وتشعر اليوم بتجدد الحياة.
عاطفيا: الفلك يولد بداخلك كنز من المشاعر وتستطيع أن تعبر عن مشاعرك بسلاسة.

برج الحوت
عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك، وقد تسيطر عليك ذكريات أليمة، كن إيجابيا وقاوم الحزن.
مهنيا واجتماعيا: قد تشعر اليوم بالقلق، وعليك أن تتجنب المبالغة في فرض شروطك.
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