وفاة مهاجم ريال مدريد السابق

أعلن ريال مدريد عبر موقعه الرسمي، وفاة مهاجمه السابق، خوسيه لويس فيدالجو فيلوسو، الذي لعب للمرينجي لمدة 4 أعوام من 1965 وحتى 1969، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 82 عامًا.



وانضم فيلوسو إلى الريال من ديبورتيفو لاكورونيا، في موسم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة، وساهم في تحقيق 3 بطولات متتالية بالليجا.



ولعب فيلوسو 41 مباراة بقميص الريال، وسجل 20 هدفًا، كما لعب بجانب أساطير النادي مثل "خينتو وأمانسيو وجروسو".



وأعرب نادي ريال مدريد عن حزنه لوفاة نجمه السابق، كما قدم التعازي لأسرته.