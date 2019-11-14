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مرأة

اكتشفي ماذا يحدث للجسم عند تسخين هذه الأطعمة بعد طهيها؟

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 02:19 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
كشفت الدكتورة هدير جميل، استشاري التغذية العلاجية، عن خطورة حفظ الطعام بالثلاجة وتسخينها لتناولها مجددًا، موضحة أنها تعد من أكثر العادات الخاطئة، وسلطت الضوء على أبرز خمسة أطعمة لا يجب تسخينها. 

السبانخ 
يجب تناول السبانخ مباشرةً بعد الطهي أو في اليوم التالي لكن باردة.. وذلك لأن السبانخ تحتوي على النترات، وعند التسخين، تتحول النترات إلى نتريت وهي مادة مسرطنة وسامة للجسم.

البطاطا
تخسر البطاطا كل فوائدها الغذائية عندما يتم تسخينها مجددًا، وتصبح سامّة. 

البيض
إذا قمتم بتسخين البيض المقليّ أو المطبوخ أو المسلوق، يصبح البيض سامّ جدًا للجسم وقد يؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي.

الدجاج 
يعد الدجاج خطرًا جدًا اذا تم تناوله بعد يوم أو عدة أيام من تاريخ طهيه وذلك لأن تركيبة البروتين تتغير عند التسخين مجددًا مما قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

الفطر 
يجب تناول الفطر مباشرةً بعد الطهي ، أو تناولها من دون تسخين في اليوم التالي فإذا تم تسخينها ممكن أن تؤدي إلى اضطرابات هضمية ومشاكل في القلب.
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