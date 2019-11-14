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حوادث

الأمن العام يضبط حارس جراج قتل بائعاً حاول سرقة توك توك بإمبابة

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 08:31 ص
الامن العام يضبط
الامن العام يضبط حارس جراج قتل بائع
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مصطفي الرماح
كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة بائع متجول، وتبين بأن وراء ارتكاب الواقعة حارس جراح لمحاولته سرقة توك توك من جراج بإمبابة.

تلقى مركز منشأة القناطر بلاغًا العثور على جثة مجهول فى العقد الثالث وبها جروح طعنية متفرقة على حافة ترعة الرياح الناصرى بقرية ذات الكوم دائرة المركز.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وضباط مباحث الجيزة إلى تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه بائع متجول "بيع سلعة مجهولة"، مُقيم دائرة قسم المرج .

بسؤال والدته 67 سنة ربة منزل مُقيمة بذات العنوان" قررت بخروجه وعدم عودته "لم تحرر محضر بغيابه" .

كما أسفرت جهود فريق البحث عن أن وراء إرتكاب الواقعة حارس جراج 31 سنة مُقيم دائرة مركز أوسيم".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه , بمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة وقرر أنه فى فجر 9 نوفمبر الجارى قام المجنى عليه بسرقة توك توك بإسلوب المغافلة من داخل الجراج حراسته الكائن بمنطقة الحفرية بدائرة قسم إمبابة وأثناء هروبه به تمكن بمساعدة بعض الأهالى من ضبطه واصطحبه إلى الجراج وتعدى عليه بالضرب بمطواة وقطعة حديدية مُحدثًا إصابته التى أودت بحياته .

وعقب ذلك استعان بشقيقيه أعوام " 28 و 26" حارسين بذات الجراج فى نقل جثته بالتوك توك محل الواقعة والتخلص منها بمكان العثور تم بإرشاده ضبط (المطواة , القطعة الحديدية , التوك توك) المستخدمين فى إرتكاب الواقعة .

بسؤال مالك التوك توك "سائق 31 سنة مُقيم دائرة قسم إمبابة" أيد ذلك , وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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