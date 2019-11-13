ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بلقيس تحصد 15.5 مليون مشاهدة بـ تعالى تشوف.. فيديو

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 11:57 م
بلقيس - تعالى تشوف
بلقيس - تعالى تشوف
Advertisements
سعيد فراج
حصدت أغنية «تعالى تشوف» للفنانة الخليجية بلقيس فتحي، 15 مليونًا ونصف المليون مشاهدة، منذ طرحها على قناتها بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 13 سبتمبر الماضي.

أغنية «تعالى تشوف» للفنانة الخليجية بلقيس فتحي، من كلمات الشاعر سمير المجاري، وألحان مروان أصيل، وتوزيع رشيد محمد علي، وإخراج عبدالرفيع بديوي، وتحت إشراف ومتابعة عصام حميش.

وتقول كلمات مطلع أغنية «تعالى تشوف» للفنانة الخليجية بلقيس فتحي:

يصحابلو فغيابو غنتفقص
غنضعاف غانطيح النص
بالعكس غاندير العرس
غاندير للناس عراضة
ونقول تفكيت من هدا
عايشة حياتي فالسعادة

تعالى تشوف كيوليت
صغاريت وزيانيت
معاك كنت مظلومة
الله الله ارتاحيت

يذكر أن الموزع المغربي رشيد محمد علي من أبرز الأسماء الفنية بالمغرب والوطن العربي، حيث حققت أغانيه التي اشتغل فيها مع فنانين مغاربة ملايين المشاهدات، وحققت نجاحا منقطع النظير، وتعاون مع أهم الأسماء كالفنانة أسماء المنور، حاتم عمور، سلمى رشيد، زينة الداودية، عبير براني، والتوأم صفاء وهناء والفنان الجزائري موك صايب.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

طلبت من ربنا ينجدني.. فتاة العياط تروي تفاصيل حادث سائق الميكروباص

أردوغان يعلق على الاعتراف بمذابح الأرمن.. ماذا قال لـ ترامب؟

سمير كمونة يخرج عن صمته :"اللي قلته حصل"

البدري يكشف فرص لحاق رمضان صبحي ومصطفى محمد بـ المنتخب الأول

ظهرت بـ النقاب.. مذيعة الحدث اليوم تثير الجدل على السوشيال ميديا

والد فتاة العياط: أول ما شفت بنتي بعد الواقعة مكنتش عارف أعمل إيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا كامري وافالون 2020 تحصلان على نسخ دفع رباعي.. صور

برفقة الحبيب.. ياسمين الخطيب تتألق بحقيبة أحمد زكي

هنتعشى إيه النهارده.. شوربة بطاطس بالذرة وساندوتش تونة بالمايونيز