بلقيس تحصد 15.5 مليون مشاهدة بـ تعالى تشوف.. فيديو

حصدت أغنية «تعالى تشوف» للفنانة الخليجية بلقيس فتحي، 15 مليونًا ونصف المليون مشاهدة، منذ طرحها على قناتها بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 13 سبتمبر الماضي.





أغنية «تعالى تشوف» للفنانة الخليجية بلقيس فتحي، من كلمات الشاعر سمير المجاري، وألحان مروان أصيل، وتوزيع رشيد محمد علي، وإخراج عبدالرفيع بديوي، وتحت إشراف ومتابعة عصام حميش.





وتقول كلمات مطلع أغنية «تعالى تشوف» للفنانة الخليجية بلقيس فتحي:





يصحابلو فغيابو غنتفقص

غنضعاف غانطيح النص

بالعكس غاندير العرس

غاندير للناس عراضة

ونقول تفكيت من هدا

عايشة حياتي فالسعادة





تعالى تشوف كيوليت

صغاريت وزيانيت

معاك كنت مظلومة

الله الله ارتاحيت



