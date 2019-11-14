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سيارات

كيا أوبتيما 2021 الجديدة.. وموعد طرحها في الخليج .. صور

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:30 ص
صدى البلد
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كريم عاطف
كشفت كيا عن سيارتها، أوبتيما، الجديدة كليًا، بتصميم خارجي جريء وتصميم “وجه النمر” للشبك الأمامي، ومصابيح أمامية رشيقة وغطاء محرك عضلي، وها هي الآن تظهر لأول مرة بأرض الواقع.

وتتمتع السيارة كيا أوبتيما بخطوط جسد عضلية على مدار طول السيارة وجوانبها بالكامل، مع مصابيح خلفية جديدة متصلة بشريط ضوئي LED وخط سقف مقوس للوراء، مع عدد واسع من اختيارات الجنوط التي تتراوح بين 16 و19 إنش.

وانخفض ارتفاع السيارة كيا أوبتيما بـ 20 مليمتر إلى 1,445 مليمتر لإضفاء مظهر أكثر رشاقة ورياضية عليها، مع استطالة قاعدة العجلات من 2,805 مليمتر إلى 2,850 مليمتر.

ولم تكشف كيا عن مواصفات أوبتيما الداخلية بعد، ولكن من الصور نرى أن تغييرات واسعة طرأت عليها، مثل شاشة عرض رئيسية في منتصف لوحة القيادة، مع لوحة عدادات رقمية ومقود متعدد الوظائف وإعادة تصميم الكونسول الأوسط بالكامل.

كيا اوبتيما 2021 الجديدة ستنطلق في كوريا الجنوبية في ديسمبر، مع طرحها في دول الخليج بمنتصف 2020.
كيا أوبتيما 2021 الجديدة.. وموعد طرحها في الخليج .. صور
كيا أوبتيما 2021 الجديدة.. وموعد طرحها في الخليج .. صور
كيا أوبتيما 2021 الجديدة.. وموعد طرحها في الخليج .. صور
كيا أوبتيما 2021 الجديدة.. وموعد طرحها في الخليج .. صور
كيا أوبتيما 2021 الجديدة.. وموعد طرحها في الخليج .. صور
كيا أوبتيما 2021 الجديدة.. وموعد طرحها في الخليج .. صور
كيا أوبتيما 2021 الجديدة.. وموعد طرحها في الخليج .. صور
كيا أوبتيما 2021 الجديدة.. وموعد طرحها في الخليج .. صور
كيا أوبتيما 2021 الجديدة.. وموعد طرحها في الخليج .. صور
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كيا أوبتيما 2021 الجديدة.. وموعد طرحها في الخليج .. صور

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