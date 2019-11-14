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عبد الرازق توفيق يكتب في الجمهورية: تحالفات الطابور الخامس والإخوان تكشف مستور الخيانة

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 07:57 ص
عبد الرازق توفيق
عبد الرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية
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صدى البلد
كتب عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، مقالا مهما تحت عنوان، تحالفات الطابور الخامس والإخوان تكشف مستور الخيانة.. نائب مشبوه.. مقاول شمام وثالثهما سبانخ.

وقال توفيق خلال مقاله، إن ثمة تحركات مريبة ومشبوهة في غرف الخيانة المظلمة ، واتصالات وتحالفات بين الحركة المدنية بعناصرها المرتبطة بالخارج وبين الجماعة الإرهابية وأسيادها في قطر وتركيا .

وتابع :"منصات وأبواق الجماعة الإرهابية تكشف بوضوح هذه الخلفيات و التحالفات المشبوهة بين قطيع الإخوان وعناصر الطابور الخامس ومرتزقة حقوق الإنسان من دمى الحركة المدنية التي تديرها قوى خارجية معارضة لمصر.

ومن بين البنود الهامة التي تناولها الموضوع:"الحركة المدنية متورطة في التعاون مع أعداء مصر،ساقطات الجماعة الإرهابية بطلات الفيديوهات المفبركة ، أبو وثيقة حمرا يكشف جهله السياسي ويفضح علاقاته المريبة .

وأكد توفيق في ختام مقاله أن المواطن المصري بوعيه يدرك معدن هذه النوعيات ونواياها وشرورها وأهدافها ضد الوطن وعمالتها للخارج ومحاولتها شق الصف وبث الفتنة ونشر الفوضى وتنفيذ أجندات خارجية.
عبد الرازق توفيق يكتب في الجمهورية: تحالفات الطابور الخامس والإخوان تكشف مستور الخيانة
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