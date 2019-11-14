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التضامن: تحويل رئيس مجلس إدارة دار أيتام للنيابة لتحرشه بالفتيات

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 07:23 ص
صدى البلد
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هاني حسين
قال علاء عبد العاطي معاون وزير التضامن الاجتماعي، تعليقا على أزمة دار أيتام المتهمة بإهمال الفتيات، إنه كانت هناك شكوى منتشرة على السوشيال ميديا تتعلق برئيس مجلس إدارة جمعية أحد دور الأيتام للفتيات.

وأضاف علاء عبد العاطي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي " ، أن فريق التدخل السريع توجه للدار وتعرف على مشاكل الفتيات وتبين لدى الفريق وجود تأكيد من الفتيات بوجود بعض الانتهاكات والتحرشات اللفظية والجسدية من رئيس مجلس الإدارة وتم تحرير محضر ضبطية قضائية وتم تحويل الأمر إلى نيابة مصر الجديدة والتحقيقات مستمرة.

وتابع علاء عبد العاطي "وفقا لأقوال الفتيات بأن رئيس مجلس إدارة الجمعية كان يتحرك من مكتبه إلى مقر إقامة الفتيات ويتحرش لفظيا وجسديا بهم".
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التضامن: تحويل رئيس مجلس إدارة دار أيتام للنيابة لتحرشه بالفتيات

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