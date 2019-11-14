إشادة دولية بخطوات مصر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.. برلمانيون: تشريعات ملف حقوق الإنسان تتفق مع الروابط الدولية.. ولدينا إصلاح مجتمعى كبير

برلمانيون:تشريعات مصر فى ملف حقوق الانسان تتفق مع التشريعات الدولية

الدولة تقوم بإصلاح داخلى مجتمعى على مستوى حقوق الانسان

التقدم الواضح فى مجال حقوق الإنسان يحسب للدولة

أقر مندوبو وفد اليونان، خلال فاعليات المراجعةِ الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر، بجنيف بالتحديات التى تواجهها مصر منذ الاستعراض الدورى الشامل السابق، مؤكدين علي ترحيبهم بالأطر التى وضعها دستور 2014 لحماية حقوق الإنسان.وأوضح مندوبو وفد اليونان، أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة، أنهم يقدرون جهود مصر تجاه اللاجئين وخاصة اللجوء السياسي"، كما رحب وفد كينيا بأعضاء وفد مصر لهذه الدورة الثالثة، مشيدين بالخطوات المتخذة لحماية حقوق الإنسان والحريات الاساسية، موصيين بوضع سن للزواج أقله 18 عاما، ووضع برامج تدريبية لتمكين المرأة.كما أشاد وفد ألبانيا باستضافة مصر لعدد كبير من اللاجئين على أراضيها، و رحب وفد كوت ديفوار بحرارة بوفد مصر، موجها له الشكر على تقديره وأشاد بجهود الحكومة المبذولة فى متابعة تنفيذ التوصيات السابقه ، كما هنأ مصر على تعزيز القوانين لحقوق الإنسان ولا سيما إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.من جانبه أوصي وفد العراق بزيادة برامج التثقيف والتدريب فى مجال حقوق الإنسان، مرحبا بالخطوات التى اتخذتها حكومة مصر فى خطة الاصلاح الاقتصادى الكاملة، فيما أوصى وفد البحرين بمواصلة مكافحة التحرش الجنسى والعنف ضد المرأة وزيادة عدد وحدات الحماية والمختصين فى هذا الشأن، ومواصلة التعاون مع مكتب المفوضية السامية لتعزيز استقلال القضاء، مشيدا بالمنهجية المتكاملة فى إعداد تقرير الحكومة المصرية.بينما أشاد وفد بيرلاوس بجهود مصر لتنفيذ أغلب التوصيات فى الاستعراض الدورى الشامل، وجهودها لتعزيز حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تحقيقا للتنمية المستدامة، كما رحب وفد أوغندا بوفد مصر وأثنى تفاعله مع المجلس، مرحبا بمبادرات الحكومة فى حقوق الإنسان لا سيما ذوى الإعاقة.. حول تلك الاشادات الدوليةيقول النائب سعيد حنفى شبابيك، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان،إن التشريعات التى وضعتها مصر فى الدستور تتفق مع التشريعات الدولية فى هذا الشأن، لافتا إلى أن الدولة اتخذت خطوات فى غاية التقدم بسبب توجيهات القيادة السياسية والتشريعات الموجودة.وأضاف سعيد شبايك، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،أن الدولة المصرية تأخذ ملف حقوق الانسان على محمل الجد وتدعم هذا الملف عبر تحركات اقتصادية واجتماعية على ارض الواقع، لافتا إلى قدرة الدولة على تحقيق ٢٢٠ توصية من إجمالي ٣٠٠ توصية في مجال حقوق الإنسان.وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان،أن اللجنة تتعامل مع كل الشكاوي المقدمة لها بأقصى سرعة ممكنة حتي ترتقي البلاد،لافتا إلى أن وجود اكثر ٥ ملايين مواطن عربى ممن تأثرت بلادهم بالحروب بمصر يتعاملوا كأخوة لنا أكد دليل على دعم مصر لملف حقوق الانسان.ومن جانبه قال النائب محمود رشاد حبيب،عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان،الفترة الاخيرة فى مصر تشهد تقدما كبيرا للغاية فى ملف حقوق الانسان بمفهومه الكبير الاقتصادى والاجتماعى.وأشار محمود حبيب، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد "، إلي أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تقوم بكل المهام المنسوبة اليها علي اكمل وجه وحريصة دائما على عمل جولات ميدانية فى كافة سجون مصر،مضيفا أنهم يهتموا بكل المجالات الخاصة بحقوق الإنسان من إجتماعية و إقتصادية .وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان، أن هذا الجهد في سبيل تنمية و إصلاح المجتمع من الداخل و ليس فقط لتحسين مظهر البلاد أمام الدول الأجنبية.وفى سياق متصل قال صبحي الدالي، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن التقدم الواضح في مجال حقوق الإنسان بمصر خلال هذه الفترة يحسب للقيادة السياسية وكل الجهات المختصة بهذا الشأن.وأكد النائب صبحي الدالي، في تصريحات لـ "صدى البلد "،أن لجنة حقوق الانسان بالبرلمان تفعل دورها الرقابى من خلال العديد من الزيارات الميدانية المستمرة، للتأكد انه يتم تطبيق حقوق الانسان بمفهومها الواسع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي .وأوضح النائب صبحي الدالي، أنه المواطنين الذين يطالبون بحقوقهم، من الواجب أيضًا أن يؤدوا واجباتهم، لان هذا هو سبيل التقدم والتنمية.