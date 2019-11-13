ساديو ماني يصنع هدفا في فوز السنغال على الكونغو 2-0 في تصفيات أفريقيا

قاد السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول منتخب بلاده لفوز مريح على ضيفه الكونغولي بنتيجة 2-0 يوم الخميس، بعدما حل منتخب الكونغو ضيفا على السنغال ضمن أولى جولات تصفيات أمم إفريقيا 2021.



وكانت الشكوك تحوم حول مشاركة ماني أمام الكونغو بعد تصريحات أليو سيسيه المدير الفني للفريق ، وسجل سيدي سار هدف السنغال الأول في الدقيقة 26 بعد متابعة تسديدة كاليدو كوليبالي.



بعدها بدقيقتين لعب ماني عرضية قابلها حبيبو محمدو ديالو برأسية في الشباك.

