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6 ساعات من الرعب.. انفجار خط بترول في البحيرة.. الصحة تعلن وفاة 7 وإصابة 16 .. وتكشف عن المتهم الأول بالانفجار.. والمحافظ يزور المصابين ويوجه بصرف التعويضات

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 02:00 ص
انفجار خط بترول في
انفجار خط بترول في البحيرة
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جمالات الدمنهوري
- انفجار خط بترول في البحيرة
- ارتفاع وفيات الحريق لـ 7 و16 مصابًا
- البترول تكشف عن المتهم الأول بحريق خط إيتاى البارود 
- محافظ البحيرة يزور مصابي الحريق ويوجه بصرف التعويضات


عاش أهالي منطقة المواسير بدائرة مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، حالة من الرعب إثر نشوب حريق هائل نتج عن تسريب مواد بترولية من خط بترول.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وجارى إطفاء الحريق قبل أن يمتد للمناطق المحيطة. 

حيث تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية الأمن بلاغًا من العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بوجود تسريب لمواد بترولية بإحدي المجاري المائية بنطاق منطقة المواسير بمركز شرطة إيتاي البارود.

وعلي الفور انتقل رجال الحماية المدنية وتم فرض كردون أمني لحماية المكان وتبين من الفحص وجود كسر بماسورة خط شركة أنابيب البترول بطنطا المار بعزية "المواسير - معنيا" بمركز إيتاي البارود.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإبلاغ شركة البترول بطنطا وغلق خط أنابيب البترول وتم تعيين حراسة من مركز الشرطة على المكان المشار اليه وجاري رفع أثار التسريب من ترعة منطقة المواسير بمركز إيتاي البارود.

وانتقلت القيادات الأمنية بمحافظة البحيرة إلى مكان الحريق ، كما هرعت سيارات الحماية المدنية من المراكز المحيطة للمساعدة فى إطفاء الحريق قبل أن ينتقل للقرى المجاورة.

وأصيب رئيس وحدة الحماية المدنية بإيتاى البارود وأمين شرطة و12 شخصا آخرين بحالات اغماء واختناق وحروق من الدرجات الثلاث نتيجة الحريق .

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة والسكان، ارتفاع وفيات تسرب غاز بعزبة المواسير بالبحيرة لـ 7 وفيات و16 مصابًا.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت في وقت سابق عن إصابة 15 شخصًا ووفاة 6 آخرين إثر حادث اشتعال حريق نتيجة تسرب غاز بعزبة المواسير، التابعة لإيتاي البارود في محافظة البحيرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات كفر الدوار العام وإيتاي البارود ودمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، مؤكدًا أن الإصابات تتراوح بين حروق بدرجات مختلفة واختناقات في أماكن متفرقة بالجسد، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة، كما تم نقل المتوفين لمشرحة إيتاي البارود.

وأكد "مجاهد" أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة البحيرة طبقًا لتوجيهات الوزيرة وأن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجاري متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.

بينما أجرى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ونائبته، الدكتورة نهال بلبع، زيارة إلى مستشفى إيتاى البارود المركزي، للاطمئنان على حالة المصابين ضحايا حادث حريق قرية المواسير، والذى راح ضحيته ٦ أشخاص و١٥ مصابا.

ووجه محافظ البحيرة كلا من مديريتي "الصحة" بتقديم كافة اوجه الرعاية اللازمة لهم للمصابين، و"التضامن" بعمل حصر شامل للضحايا والمصابين والمتضررين من الحادث، وسرعة صرف التعويضات اللازمة وفقا للقانون 86 لسنة 2019.

وكان اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة قد وجه برفع درجة الاستنفار القصوى وتوجه كافة عناصر التعامل مع الهدف من حماية مدنية وإنقاذ برى و إسعاف ومعدات وتم إخماد الحريق بالكامل ويجري حاليا حصر أعداد الضحايا والمصابين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث.

كما أكد المهندس عبدالمنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول، أن المتهم الأول في حريق خط المنتجات البترولية بإيتاى البارود محافظة البحيرة، وسرقة بعض المنتجات قبل الحريق، هو صاحب الأرض الزراعية التي يمر بها الخط وحدث فيها واقعتا التسريب والسرقة.

وأوضح "حافظ" في تصريحات له، أنه فى تمام الواحدة ظهر اليوم تم اكتشاف محاولة سرقة لخط منتجات بترولية بإيتاى البارود محافظة البحيرة بتركيب اللصوص "كلبس" بغرض السرقة وحدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض وبالترعة المجاورة.
6 ساعات من الرعب.. انفجار خط بترول في البحيرة.. الصحة تعلن وفاة 7 وإصابة 16 .. وتكشف عن المتهم الأول بالانفجار.. والمحافظ يزور المصابين ويوجه بصرف التعويضات
6 ساعات من الرعب.. انفجار خط بترول في البحيرة.. الصحة تعلن وفاة 7 وإصابة 16 .. وتكشف عن المتهم الأول بالانفجار.. والمحافظ يزور المصابين ويوجه بصرف التعويضات
6 ساعات من الرعب.. انفجار خط بترول في البحيرة.. الصحة تعلن وفاة 7 وإصابة 16 .. وتكشف عن المتهم الأول بالانفجار.. والمحافظ يزور المصابين ويوجه بصرف التعويضات
6 ساعات من الرعب.. انفجار خط بترول في البحيرة.. الصحة تعلن وفاة 7 وإصابة 16 .. وتكشف عن المتهم الأول بالانفجار.. والمحافظ يزور المصابين ويوجه بصرف التعويضات
6 ساعات من الرعب.. انفجار خط بترول في البحيرة.. الصحة تعلن وفاة 7 وإصابة 16 .. وتكشف عن المتهم الأول بالانفجار.. والمحافظ يزور المصابين ويوجه بصرف التعويضات
6 ساعات من الرعب.. انفجار خط بترول في البحيرة.. الصحة تعلن وفاة 7 وإصابة 16 .. وتكشف عن المتهم الأول بالانفجار.. والمحافظ يزور المصابين ويوجه بصرف التعويضات
6 ساعات من الرعب.. انفجار خط بترول في البحيرة.. الصحة تعلن وفاة 7 وإصابة 16 .. وتكشف عن المتهم الأول بالانفجار.. والمحافظ يزور المصابين ويوجه بصرف التعويضات
6 ساعات من الرعب.. انفجار خط بترول في البحيرة.. الصحة تعلن وفاة 7 وإصابة 16 .. وتكشف عن المتهم الأول بالانفجار.. والمحافظ يزور المصابين ويوجه بصرف التعويضات
6 ساعات من الرعب.. انفجار خط بترول في البحيرة.. الصحة تعلن وفاة 7 وإصابة 16 .. وتكشف عن المتهم الأول بالانفجار.. والمحافظ يزور المصابين ويوجه بصرف التعويضات
6 ساعات من الرعب.. انفجار خط بترول في البحيرة.. الصحة تعلن وفاة 7 وإصابة 16 .. وتكشف عن المتهم الأول بالانفجار.. والمحافظ يزور المصابين ويوجه بصرف التعويضات
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