ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس 7 عاطلين كونوا عصابة للنصب على المواطنين في مدينة نصر

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 08:27 ص
حبس 7 عاطلين كونوا
حبس 7 عاطلين كونوا عصابة للنصب
Advertisements
رامى المهدى
قررت النيابة العامة حبس 7 اشخاص 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصصوا فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بأنهم مندوبين عن شركة وقيامهم بتزوير شيكات بنكية باسم الشركة والاستيلاء على ما بحوزتهم من بضائع مختلفة والتصرف فيها بالبيع

تلقى المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من شرطة النجدة شكوى داخل فرع بنك شهير بدائرة القسم .

بالانتقال والفحص تم التقابل مع نائب مدير عام الفرع محل البلاغ والذي قرر بتضرره من مهندس وصاحب شركة حلويات لقيامه بالحضور لفرع البنك لصرف شيك بمبلغ ربع مليون جنيه مسحوب على فرع البنك بالسويس وبالاستعلام عن الشيك تبين انه مزور.

بمواجهته قرر بتحصله على الشيك من أحد الأشخاص ادعى أنه مندوب من شركة نظير توريد حلويات من الشركة عمله , ونفى علمه بكون الشيك مزور .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التى اشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 7 عاطلين تم ضبطهم وبحوزتهم سيارة ملاكي وأوراق واذونات توريد وشيكات بنكية مقبولة الدفع على بياض" مزورين".

واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بأنهم مندوبين عن شركة وقيامهم بتزوير شيكات بنكية باسم الشركة والاستيلاء على ما بحوزتهم من بضائع مختلفة والتصرف فيها بالبيع.

كما اعترفوا بارتكاب 4 حوادث نصب بذات الإسلوب بإجمالي مسروقات بقرابة المليون جنيه ، كما اقروا بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميليهم " سيئي النية " شريك نتضامن بشركة للتجارة والتصدير وصاحب مخزن كائن الهرم / جيزة .. تم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى 190 ألف جنيه متحصلات بيع وقائع السرقة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد مطاردة مع الشرطة.. سقوط عصابة سرقة حقائب السيدات في النزهة

كاميرات المراقبة تكشف 3 لصوص سرقوا شقة تاجر ببولاق أبو العلا

حبس 3 لصوص سرقوا شقة تاجر ببولاق أبو العلا

القبض علي 3 لصوص انتحلوا صفة شرطيين لسرقة سيارة نقل بالشروق

سقوط 7 عاطلين كونوا عصابة للنصب علي المواطنين بمدينة نصر.. صورة

حوادث اليوم.. سقوط ورشة تصنيع أسلحة بمدينة نصر.. القبض على عاطلين ببدر.. إزالة 33 حالة تعد على أملاك الدولة بالغربية.. وضبط عصابة تزور كشوف حسابات البنوك

ترشيحاتنا

طريقة عمل قرنبيط مقلي بالبيض

موظف بمحطة إذاعة القرآن الكريم بمدينة السنطة يتعرض للدغة ثعبان

ننشر صور خسائر حريق عزبة المواسير بإيتاي البارود

لا تملك بديلا لـ محمد صلاح.. حازم إمام يوجه رسالة لـ حسام البدري

اليوم.. البنك المركزي يحسم خفض أسعار الفائدة بالبنوك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 -11- 2019 والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار السيارات اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة وطرح موديلات 2020

مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ لبلبة في عيد ميلادها

كارول سماحة تخطف الأنظار بصور لها في دبي