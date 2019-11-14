حبس 7 عاطلين كونوا عصابة للنصب على المواطنين في مدينة نصر

قررت النيابة العامة حبس 7 اشخاص 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصصوا فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بأنهم مندوبين عن شركة وقيامهم بتزوير شيكات بنكية باسم الشركة والاستيلاء على ما بحوزتهم من بضائع مختلفة والتصرف فيها بالبيع



تلقى المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من شرطة النجدة شكوى داخل فرع بنك شهير بدائرة القسم .



بالانتقال والفحص تم التقابل مع نائب مدير عام الفرع محل البلاغ والذي قرر بتضرره من مهندس وصاحب شركة حلويات لقيامه بالحضور لفرع البنك لصرف شيك بمبلغ ربع مليون جنيه مسحوب على فرع البنك بالسويس وبالاستعلام عن الشيك تبين انه مزور.



بمواجهته قرر بتحصله على الشيك من أحد الأشخاص ادعى أنه مندوب من شركة نظير توريد حلويات من الشركة عمله , ونفى علمه بكون الشيك مزور .



بإجراء التحريات وجمع المعلومات التى اشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 7 عاطلين تم ضبطهم وبحوزتهم سيارة ملاكي وأوراق واذونات توريد وشيكات بنكية مقبولة الدفع على بياض" مزورين".



واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بأنهم مندوبين عن شركة وقيامهم بتزوير شيكات بنكية باسم الشركة والاستيلاء على ما بحوزتهم من بضائع مختلفة والتصرف فيها بالبيع.



كما اعترفوا بارتكاب 4 حوادث نصب بذات الإسلوب بإجمالي مسروقات بقرابة المليون جنيه ، كما اقروا بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميليهم " سيئي النية " شريك نتضامن بشركة للتجارة والتصدير وصاحب مخزن كائن الهرم / جيزة .. تم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى 190 ألف جنيه متحصلات بيع وقائع السرقة.