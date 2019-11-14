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حوادث

حبس 3 لصوص انتحلوا صفة شرطيين لسرقة سيارة نقل بالشروق

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 07:48 ص
حبس 3 لصوص انتحلوا
حبس 3 لصوص انتحلوا صفة شرطيين
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رامى المهدي
قررت النيابة العامة حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة وسرقوا سيارة نقل بمدينة الشروق بعد تهديد قائدها بالأسلحة.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد علي تكثيف تواجد رجال المباحث بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام .

وفى أثناء مرور المقدم أحمد عاطف رئيس مباحث قسم شرطة الشروق بمحور سعد الدين الشاذلي تجاه الإسماعيلية ـ دائرة القسم تمكن من ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم سيارة وبحوزتهم " مطواة " و2 طبنجة صوت و2 جراب طبنجة وهيكل جهاز لاسلكي و11 ألف جنيه .

وتبيم أنهم قاموا باستيقاف سيارة " نقل " قيادة سائق ، وبمناقشة الأخير قرر بقيام المتهمين باستيقافه حال سيره بالسيارة قيادته عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة واتهمهم بالشروع في سرقته.

واعترفوا بارتكاب الواقعة, وأقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات قائدي السيارات بأسلوب" انتحال صفة رجال شرطة " وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات واقعة سرقة أحد قائدي السيارات بذات الأسلوب .
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